Acqua di Parma alla Beauty Fair in Rinascente Milano

Acqua di Parma partecipa alla Beauty Fair in Rinascente Milano. Un’esperienza sensoriale unica per immergersi nell’arte della maison. Fino all’11 marzo!

Il mondo di Acqua di Parma è sbarcato in Rinascente a Milano! La maison simbolo della raffinatezza italiana, ha svelato la sua partecipazione alla Beauty Fair in Rinascente Milano. Una manifestazione dedicata a lanci di prodotti, esclusivi counter, inaspettate experiences, cabine e servizi dei top brand. Dunque un’esperienza sensoriale unica che rispecchia al meglio l’italianità di Acqua di Parma nell’esclusivo spazio al sesto piano dell’iconico Department Store, dove sarà possibile immergersi nella storia della maison, custode di maestria artigianale e autentica Arte di Vivere.

Durante l’intera Beauty Fair, fino all’11 marzo, le sapienti mani degli artigiani si alterneranno per dare vita a raffinate incisioni sui flaconi delle fragranze, preziosi ricami che personalizzano articoli per la tavola in lino e meravigliose decorazioni sulle iconiche cappelliere. Le loro versioni in miniatura, potranno essere protagoniste come super esclusivo centrotavola floreale.

Rinascente X Acqua di Parma

ll programma delle attività è disponibile sui canali Rinascente, garantendo a tutti gli interessati la possibilità di pianificare la propria visita: sarà inoltre possibile visionare in esclusiva l’intera collezione dedicata alla tavola firmata Acqua di Parma. L’Art de la Table è un inno all’arte di vivere e all’unicità dello spirito conviviale italiano. La collezione, ricca e preziosa, è inoltre circondata dai diffusori e fragranze più iconiche dalla maison, un’esperienza super immersiva a 360 gradi.

In una raffinata armonia fra estetica e funzionalità, la minuziosa cura artigianale di ogni dettaglio si traduce in un’esperienza dove la bellezza e l’arte dalle fragranze si fondono in un connubio indimenticabile. Esperienza unica per scoprire la collezione per la casa firmata Acqua di Parma. Infatti i pezzi della collezione vengono realizzati solamente su ordinazione e sono disponibili in esclusiva nel flagship store di Milano. Per lasciarsi avvolgere dalla magia della maison!