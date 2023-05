Acqua di Parma, il chiosco a Milano per il lancio della nuova fragranza

Dall’11 al 21 maggio arriva a Milano il Chioschetto Acqua di Parma per celebrare la Sicilia e la nuova fragranza Arancia La Spugnatura in edizione limitata!

Acqua di Parma celebra la Sicilia a Milano. Infatti dall’11 al 21 maggio la maison trasformerà un chiosco del centro, in uno spazio dove scoprire e godere dei profumi e dei sapori del Mediterraneo. E celebrare così il lancio della nuova fragranza Arancia La Spugnatura limited edition. La spugnatura è l’antica tecnica italiana che la maison ha scelto per estrarre l’essenza delle arance siciliane. Un metodo affascinante fatto di saggezza, umanità e grazia, praticato ancora oggi da pochi selezionati artigiani.

Si strofina la buccia dell’agrume sulla spugna marina che si impregna lentamente preservando così tutta la profondità e ricchezza del frutto dell’arancia vaniglia. La fragranza è racchiusa in un esclusivo flacone di porcellana blu profondo. Eccellenza artigianale realizzato con una lunga e raffinata lavorazione manuale. E decorato da motivi che evocano l’ingrediente protagonista. Un momento di Sicilia in città, in cui i visitatori troveranno l’estate italiana e verranno trasportati sulle coste baciate dal sole dell’isola. Un’atmosfera super luminosa e vibrante nel cuore di Milano.

Il Chioschetto Acqua di Parma

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22 in via Palestro 20 per colazione, pranzo e aperitivo. Al Chioschetto Acqua di Parma si potranno degustare specialità della cucina siciliana. Dunque estratti e spremute di agrumi e un gelato al gusto di arancia vaniglia, il frutto da cui nasce Arancia La Spugnatura Limited Edition.

Il menù è creato ad hoc dallo chef siciliano Filippo La Mantia. Prende ispirazione dall’ingrediente chiave della nuova fragranza e ne esalta le note olfattive, traducendo in un’esperienza l’essenza della maison.

I visitatori potranno anche partecipare, prenotandosi, a esperienze sensoriali e laboratori per sperimentare le tradizioni italiane e l’artigianalità della nuova fragranza. “L’Arte del Profumo” è un’esperienza che invita a esplorare l’universo olfattivo di Arancia La Spugnatura e la sua preziosa essenza, con la guida di brand ambassador della maison.

“Ceramica artigianale” è un laboratorio in cui i partecipanti possono ricreare, attraverso una tecnica pittorica particolare, lo stesso vivace motivo del flacone in porcellana su piastrelle in ceramica. “Piccoli Profumieri” è il laboratorio giocoso e stimolante, in collaborazione con Kikolle Lab, dove i bambini potranno imparare a creare un profumo ispirato alla nuova fragranza.