Eau de Petit Bateau, il brand lancia il primo profumo per adulti

Petit Bateau ha svelato l’Eau de Petit Bateau, la prima esclusiva fragranza super fresca e avvolgente del brand Made in France destinata agli adulti

Petit Bateau presenta l’Eau de Petit Bateau, ispirata all’universo e alle esigenze dell’amata Eau de Soilogne, la fragranza senza alcool pensata inizialmente per i neonati e i bambini piccoli. Questo primo passo nel mondo delle fragranze per la cura della pelle ha fornito al brand una ricca fonte di ispirazione per sviluppare una fragranza destinata agli adulti.

La nuova fragranza, condivide le stesse note fresche e avvolgenti del profumo per bambini, garantendo al contempo la stessa delicatezza e attenzione verso le pelli sensibili e gli ingredienti naturali. Con una percentuale significativa di ingredienti biologici, entrambi si distinguono per qualità e rispetto per l’ambiente. Elemento chiave di distinzione tra le due fragranze? La concentrazione di profumo. Mentre l’Eau Soilogne avvolge delicatamente i bimbi con una fragranza sottile, l’Eau de Petit Bateau, con il suo 10% di concentrazione, offre una maggiore intensità e durata del profumo per la fascia di età più matura.

L’Eau de Petit Bateau

Come l’Eau Soilogne, l’Eau de Petit Bateau riunisce l’aromatica menta dolce e la frizzante scorza di mandarino nella parte superiore. Al suo centro, il caprifoglio, associato al neroli, una nota preziosa particolarmente evocativa dell’infanzia. Una sensazione di tenerezza floreale, che sboccia su un fondo morbido di ambra bianca e muschio. Questa eau de parfum è prodotta nelle fabbriche francesi del brand in Bretagna in co-lab con gli esperti del Gruppo Rocher.

Ed è composta da 89,5% di ingredienti di origine naturale e 76% di ingredienti biologici, che vengono coltivati, raccolti e lavorati il più vicino possibile ai centri di produzione. Cresciuta a Grasse, la terra dei profumi per eccellenza, il naso di Karine Dubreuil (Takasago), dietro anche alla creazione di Eau Soilogne, ha conservato la memoria di tutte le emozioni olfattive provate nel giardino di sua nonna. Madre lei stessa, oltre che cantante, ha composto un profumo fresco e delicato per il marchio, come una melodia intima e rassicurante.