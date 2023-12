Fendi x Pokémon, l'esclusiva co-lab per l'Anno del Drago

Il 2024 secondo il calendario cinese è l’Anno del Drago, e Fendi in collaborazione con il designer di streetwear Hiroshi Fujiwara lancia una speciale collezione di borse e t-shirt

Il Drago, simbolo di potenza, forza e buona fortuna, secondo il calendario lunare cinese è l’animale simbolo del 2024. Da anni ormai il mondo della moda celebra il capodanno cinese con speciali collezioni. E con l’Anno del Drago alle porte, Fendi lancia una esclusiva co-lab che fonde l’alta moda con l’iconica saga Pokémon.

La collezione Fendi x Pokémon sarà rilasciata il 4 gennaio, e le prime anticipazioni promettono una celebrazione dell’arte, dello stile e dell’energia giocosa dei Pokémon. La collaborazione tra Fendi e fragment design, firmata da Hiroshi Fujiwara, darà vita a una collezione esclusiva.

Fendi x Pokémon, la collezione per l’Anno del Drago

Come ha dichiarato proprio Hiroshi Fujiwara: «Quando Kim mi ha chiesto di lavorare a un progetto insieme, non avevo motivi per rifiutare. Mi è piaciuto molto collaborare con lui e Silvia. È stato un vero onore lavorare con Fendi, un marchio il cui artigianato è eccezionale. Sono grato di questa opportunità. Questa prima serie di creazioni si posiziona al crocevia tra l’eleganza Fendi e l’irriverente stile streetwear, creando un connubio di lusso e casualità».

La collaborazione Fendi x Pokémon è un inno alla creatività, e fonde alta moda e cultura pop. La prima parte della collezione comprende borse e t-shirt con il distintivo lettering FRGMT, oltre ad una reinterpretazione gialla dell’iconico monogram FF.