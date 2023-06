Miss Bikini ha rinnovato co-lab con Costa Crociere, aprendo una boutique a bordo di Costa Diadema, una tra le navi più grandi e innovative della compagnia!

Miss Bikini è salita a bordo di Costa Diadema. La maison è pronta a riprendere le rotte del sogno grazie a Costa Crociere. Infatti ha appena rinnovato la fortunata co-lab inaugurata lo scorso anno. Per questa stagione, il brand beach couture ha aperto una boutique a bordo di Costa Diadema. Ovvero una tra le navi più grandi e innovative della flotta, che quest’ estate navigherà tra Italia, Francia e Spagna. É al suo interno, caratterizzato da un’irresistibile impronta pop, che si trovano gli 80 mq dello spazio di Miss Bikini.

Qui ci sono tutte le sue collezioni beach couture create all’insegna di quel mood gipsy perfetto per l’attitudine cosmopolita tipica della navigazione. La co-lab si inserisce nella strategia del brand sulla presenza in spazi strategici, come le navi da crociera, in località iconiche e in corner prestigiosi, per portare le sue collezioni sia sulla terra e che sulle acque di tutto il mondo.

Miss Bikini Costa Diadema

Un giro in Costa Diadema tra le perle del Mediterraneo da fare con Miss Bikini. Ovvero una beach couture che esplora pattern diversi e una palette cromatica d’eccezione. Proponendo due speciali capsule collection: Colors e Black&White. E una linea basic e easy going, la 7sins.

Collezioni super ricche e capaci di esaltare la fisicità femminile. Esattamente come le nuove proposte di fuoriacqua, tra caftani e gli immancabili abiti gipsi, che giocano con particolari cut out e laccetti effetto cuoio, in fantasie di cotone, seta e in lurex.

I costumi e l’abbigliamento ideati da Alessandra e Francesca Piacentini ripropongono gli inconfondibili disegni cachemire della classica stampa nata in Persia, riletti in chiave contemporanea dal DNA del brand tra la sensualità delle forme e la vestibilità studiate per valorizzare il corpo.