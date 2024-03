Boss sponsor della mostra "Naomi In Fashion"

Boss sponsorizzerà la mostra “Naomi: In Fashion” al Victoria & Albert Museum di Londra, dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025, che celebra i 40 anni di carriera di Naomi

Boss ha annunciato che sponsorizzerà la mostra “Naomi: In Fashion” al Victoria & Albert Musum di Londra, dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025. Si tratta della prima ad esplorare i 40 anni di carriera della top model e icona della moda. La mostra si avvarrà dell’ampio guardaroba di abiti della top Naomi Campbell in momenti chiave della sua carriera. Oltre che di prestiti dagli archivi dei designer e di oggetti provenienti dalle collezioni del V&A.

Un look completo della collezione Autunno/Inverno 2023, indossato da Naomi nella campagna #BeYourOwnBOSS, sarà incluso nella mostra. il look in lana è stato scelto da Sonnet Stanfill, Senior Curator, Fashion del V&A, per sottolineare l’impatto significativo che ha avuto il rapporto della super top model con il brand tedesco nella sua carriera fino a oggi. Proprio lei ha dichiarato: “Il museo si affida alla generosità dei suoi partner. E quindi siamo lieti di avere il sostegno di BOSS per questa mostra, per presentare la carriera di Naomi Campbell“.

Naomi X Boss

Da quando Naomi Campbell è apparsa per la prima volta nella campagna Autunno/Inverno 2022, Boss ha costruito il loro stretto legame. La capsule collection Naomi X Boss, disegnata in stretta co-lab con la top model, è lanciata a livello globale all’inizio di quest’anno. Oltre al rapporto personale del marchio con la modella, la sponsorizzazione di “Naomi: In Fashion” al V&A è l’ultimo esempio di come Hugo Boss sia impegnato nel sostenere mostre che promuovono il dialogo su temi attuali della società. “Avere un look BOSS esposto in una delle istituzioni culturali più rinomate al mondo è davvero un grande onore. Soprattutto se mette in evidenza il rapporto unico e speciale che abbiamo con Naomi. Siamo incredibilmente orgogliosi di aver avuto un ruolo così importante nella sua carriera e di poter sostenere il V&A con questa mostra“, ha dichiarato Marco Falcioni, SVP Creative Direction di Hugo Boss.