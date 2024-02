Crida Milano, la collezione FW24 del brand di Cristina Parodi

Crida Milano, brand creato da Cristina Parodi, continua il suo viaggio in Veneto, tra la laguna e le ville per ribadire che la moda italiana è artigianalità

Allure metropolitana, silhouette più asciutta e per la prima volta abiti e completi total black: tutto questo è la nuova FW24 di Crida Milano! È una svolta importante quella che il brand creato da Cristina Parodi e Daniela Palazzi ha presentato nella collezione Fall/Winter 24-25, introducendo il nero. Una scelta pensata per una donna meno romantica e più strong. Una donna che ha bisogno di uno stile grintoso per affrontare le incertezze, le fragilità e le paure del momento storico che stiamo vivendo.

Il brand continua il suo cammino attraverso il Veneto, tra lo splendore della laguna e la classicità delle ville palladiane, per ribadire che la moda italiana non è solo bellezza, lusso e immagine. È innanzitutto sostanza, fibre, tessuti, dettagli artigianali, decori che nel loro insieme rendono un look unico e speciale, ma anche e sempre easy to wear. Crida cresce, cambia, si rinnova ma resta fedele alla sua artigianalità italianità e sostenibilità. Per donne che vivono le città e sono cosmopolite, cittadine di un mondo in cui vogliono essere e non apparire.

Crida Milano, la FW24 Metropoli

Il focus come sempre è sugli abiti che, ispirati dai nomi delle città venete, acquistano splendore e importanza: il Venezia dress è nero, in seta con una profonda scollatura bordata di velluto. Così come il Dogaressa, uno slip dress sontuoso in satin nero, con una scollatura di grande effetto.

Nera è anche la maxi shirt di organza che si chiama Laguna, da indossare sopra un abito lungo essenziale e raffinato, e nero ovviamente è l’elegantissimo tuxedo. Ma ci sono anche gradazioni di grigio negli abiti e completi da giorno in faille e crepe di lana.

Fantasie retrò, illuminate da pennellate di colori, rendono speciali gli chemisier da giorno. E una preziosa seta metallica fa brillare l‘abito monospalla per le grandi occasioni. Lana e lurex si uniscono in un check di colori pastello per i nuovi coat e gilet.

Tabacco, rosa, azzurro e l’immancabile rosso aggiungono tocchi di luce al nero. Nella collezione FW24 di Crida Milano il quiet luxury diventa sempre più un moderno urban style: è ricca di pezzi da giorno facili da abbinare tra loro, dalle pencil skirt alle giacche over, dai nuovi raffinatissimi bomber, alle camicie e agli abiti con maniche a kimono.