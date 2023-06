Recarlo in Sicilia con Regatta ESCP 2023

Recarlo ha incontrato ESCP. Insieme per una speciale super serata di Gala all’interno della manifestazione Regatta ESCP nell’isola di Ortigia In Sicilia!

Recarlo, brand di alta gioielleria, ha messo tutto il suo impegno e l’entusiasmo nel supporto delle nuove generazioni. Per questa ragione, la co-lab di Recarlo con la manifestazione Regatta ESCP evento annuale fondato da Flavio Nappi con studenti di ESCP e con il supporto dell’associazione Eventures, è risultato estremamente naturale e gratificante. L’ESCP infatti, è la prima business school europea di portata internazionale che ha formato generazioni di leader.

Con cinque campus a Parigi, Berlino, Londra, Madrid e Torino. La prima edizione della Regata è stata concepita come un modo divertente e occasione di team building per unire studenti, alunni e aziende con lo scopo di combinare la passione per la vela ed il sano spirito di competizione con il desiderio di rafforzare i legami tra i cinque diversi campus.

Recarlo X Regatta ESCP 2023

L’evento Recarlo X Regatta ESCP 2023 ha coinvolto 40 barche e più di 400 partecipanti, nella splendida cornice dell’Isola di Ortigia in Sicilia. Il brand di gioielli ha preso parte all’avvenimento sponsorizzando la conclusiva serata di Gala nell’antica tenuta del Borgo del Carato. Contribuendo alla realizzazione di un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti. Leitmotiv della serata “Shine bright like a diamond”, uno slogan che rappresenta a pieno ciò che contraddistingue Recarlo: il massimo splendore dei diamanti e dell’oro.

A scaldare l’atmosfera luci blu Royal assieme a vetrine che hanno esposto le collezioni più iconiche in grado di raccontare la maison ad un target nuovo, internazionale e giovane, ampliando così i propri orizzonti ed aprendo la strada a possibili ed eventuali percorsi di internship internazionali. A legare a doppio filo Recarlo e Regatta sono alcuni valori imprescindibili. Ovvero spirito di squadra, impegno ed il commitment nei confronti delle generazioni future. Infine anche una particolare attenzione alla sostenibilità.