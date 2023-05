Sicilia Outlet Village sponsor del Pink Fashion Show a Malta

Sicilia Outlet Village per la prima volta è sponsor dell’esclusiva sfilata Pink Fashion Show, che si terrà stasera, 31 maggio, a Palazzo Parisio a Malta

Sicilia Outlet Village, premium outlet della galassia Percassi, dotato di una posizione privilegiata nel cuore della regione, fra Catania e Palermo, è diventato una vera e propria shopping tourism destination. Polo turistico capace di attrarre un’ampia clientela locale ed internazionale. L’outlet poi ospita le bou­tique dei marchi più esclusivi in un contesto di impareggiabile bellezza naturale. Ed è dotato di servizi di ospitalità senza pari e apertura sette giorni su sette.

Quest’anno per la prima volta è anche sponsor dell’esclusiva sfilata Pink Fashion Show, che si terrà stasera, mercoledì 31 maggio, a Malta. Organizzato da Pink Magazine, rivista di settore appartenente al gruppo Times of Malta, l’evento è diventato occasione per l’outlet siciliano per promuovere e sostenere, nella sua prima sfilata maltese, la moda internazionale di alto livello.

Sicilia Outlet Village goes Pink

La location scelta per la serata Sicilia Outlet Village goes Pink è Palazzo Parisio, un’elegante e raffinata villa nobiliare a La Valletta nel cuore di Malta. Un vero gioiello con un meraviglioso giardino che accoglierà ospiti selezionati, giornalisti, influencer, CEO e manager delle multinazionali del gaming. Diciannove i brand che presenteranno le proprie collezioni, tra modelli che sfileranno in défilé e proposte esclusive esposte in uno spazio dedicato. Ogni ospite riceverà una bag brandizzata Sicilia Outlet Village contenente gadget, uno speciale invito per il Village e un flyer con i brand presenti.

Non solo, a conclusione della serata, il Village metterà in palio una gift card da € 500. Il premio, assegnato con un’estrazione a sorte, contribuirà a rendere l’esperienza di shopping ancora più esclusiva. Presente nei principali itinerari turistici grazie alle partnership con i più importanti tour operator nazionali ed internazionali, l’outlet è comodamente raggiungibile da Malta, grazie ai collegamenti aerei e marittimi giornalieri, ai servizi di limousine e bus navetta. Una meta di riferimento internazionale per un’esperienza di shopping di lusso ad un prezzo incredibilmente vantaggioso.