Atelier Emé, la campagna Cerimonia SS23 Soul Sister

Atelier Emé ha svelato Soul Sister, la nuova campagna Cerimonia SS23. Il mood? Amiche che giorni prima del matrimonio trascorrono tempo insieme in Sicilia

La stagione delle cerimonie è ufficialmente iniziata per Atelier Emé: la maison ha svelato Soul Sister, la nuova campagna Cerimonia SS23. Il mood? Amiche che giorni prima del matrimonio trascorrono del tempo insieme in Sicilia divertendosi e creando ricordi indelebili. Felicità e condivisione tra donne: ecco gli ingredienti della campagna della collezione Cerimonia 2023 scattata dal fotografo Xavi Gordo e con lo styling di Patrizia Leuzz.

Un’atmosfera divertente e di confidenza che caratterizza i giochi tra amiche con momenti che precedono le nozze e che sono la cornice perfetta per gli abiti del brand italiano. Ed è proprio in questi scatti, che richiamano l’italianità con la tavola imbandita da cibi tipici della tradizione siciliana ed i prati in fiori, che si ritrova la vera essenza di Atelier Emé.

Soul Sister di Atelier Emé

La collezione Soul Sister di Atelier Emé è un exploit di romanticismo e femminilità. Meravigliosi abiti lunghi, mini e midi ma anche tute intere e completi che esaltano il fisico di chi li indossa. Tutti in sgargianti tonalità di tendenza vengono indossati con spensieratezza dalle protagoniste.

Luminose paillettes, piume e rouches in organza impreziosiscono i modelli più sfiziosi come Diamante, Rimini e Modica mentre la delicatezza del raso fluido e del vaporoso tulle caratterizza i più raffinati modelli Portofino e Sorrento.