Gucci Beloved Talk Show, Harry Styles tra gli ospiti

Il “Gucci Beloved Talk Show” è una campagna che celebra le nuove Beloved Lines di Gucci, una collezione di quattro iconici stili di borse ispirati ai modelli d’archivio della casa di moda.

Harry Styles, Dakota Johnson, Diane Keaton, Sienna Miller, Serena Williams, Awkwafina e James Corden, nei panni del conduttore: sono loro le sette celebrities scelte per il “Gucci Beloved Talk Show“, la campagna che celebra le nuove Beloved Lines di Gucci.

La maison fiorentina ha collaborato ancora una volta con il fotografo Harmony Korine, mettendo in scena uno spettacolo che unisce umorismo, musica e moda.

Harry Styles al “Gucci Beloved Talk Show”

«Benvenuti al Beloved Show. Canta, recita, non c’è niente che non sappia fare. Ecco a voi Harry Styles», così James Corden ha presentato Harry Styles, primo ospite di questo talk show. Il cantante ed attore si è presentato indossando un jeans a zampa, camicia boho chic, sneakers bianche, pelliccia e borsa Jackie, ovviamente tutto griffato Gucci. Harry Styles ha portato con sé la borsa Jackie 1961, nota per la sua forma a mezzaluna curva e l’emblematica chiusura a pistone.

Le borse protagoniste indiscusse del format

Le protagoniste del “Gucci Beloved Talk Show” sono le borse, da sempre l’accessorio più iconico di tutti. «In questa campagna abbiamo deciso di raccontare il concetto “beloved” in modo ironico, ispirandoci al fatto che le borse hanno un ruolo di primo piano nella mia vita e in quella di molte altre persone», ha raccontato Alessandro Michele. «Siamo andati indietro nel tempo, all’epoca dei talk show televisivi originali, dove la protagonista, la grande star, è proprio la borsa. Molto spesso tali creazioni portano il nome di donne famose e influenti, che hanno condizionato le abitudini e i gusti di molti. Ed è proprio per via di questa loro spiccata personalità che, nel mondo della moda, abbiamo dato loro nomi così significativi. Ed eccole ora in uno show dove abbiamo giocato con l’idea che ci fossero due star: la borsa e la celebrità in carne ed ossa. Un gioco di rimandi tra due grandi protagonisti».

La altre borse al “Gucci Beloved Talk Show”