Nort Beachwear, la collezione SS23 celebra l'amore per il mare

Il noto brand di costumi Nort Beachwear ha da poco svelato le nuove proposte per la stagione SS23. Una collezione elegante e audace, con tantissimi capi adatti ad ogni contesto e per tutti i gusti e occasioni

Nort Beachwear, brand sostenibile nato dall’amore per il mare, ha svelato la sua collezione SS23. Il brand si ispira in particolare ai colori, dettagli e tradizioni della Costa Smeralda. Elementi che si ritrovano all’interno della sua nuova linea, realizzata con tessuti plastic-free e materiali ecosostenibili, come anche il packaging.

Uno dei valori più importanti che ha sempre guidato la realizzazione dei capi è infatti proprio quello del rispetto per l’ecosistema marino nutrito dai due founder romani: Francesco e Marinicol Tronelli, che fin da bamabini trascorrevano le loro estati nella meravigliosa Sardegna.

Nort Beachwear, la collezione SS23

Nort Beachwear produce interamente a livello nazionale, portando avanti l’ideale di una filiera completamente made in Italy. Il brand dispone di laboratori in Campania, Puglia e Lazio. Avvalendosi di materie prime ricercate e tessuti pregiati, la qualità di tutti i prodotti in collezione, 100% made in Italy, risulta sempre altissima e di pregevole fattura.

La linea Primavera-Estate 2023 è elegante e raffinata, ma al contempo mantiene un mood fresco e moderno nelle forme e nei colori, sia per lei che per lui. Oltre alle tinte unite, fortemente ispirate agli ambienti marini, sono presenti infatti anche molte fantasie che strizzano l’occhio a chi ama mettersi in mostra con un look più eccentrico e distintivo.

Anche la scelta dei tessuti non è lasciata al caso. Sono state tenute in considerazione le esigenze di tutti, sia sotto il punto di vista fisico che estetico. Una collezione che si preannuncia essere già una hit per quest’estate e che viene celebrata anche con la nuova apertura dello store di Ibiza, che amplia ancor di più gli orizzonti internazionali.

Dove trovare i costumi Nort Beachwear

Nort Beachwear è infatti presente in maniera stabile sul territorio nazionale con gli store di Promenade du Port a Porto Cervo, di via Monte Brianzo 50 Roma e ora anche di Carrer d’Antoni Palau 7, Ibiza. Dispone inoltre di oltre 70 rivenditori in Italia. Grande importanza viene sempre data anche alla presenza online del brand. È infatti possibile trovare tutto il nuovo catalogo SS23 sull’e-commerce del brand, insieme alle altre collezioni.

Credits

Photo: Gioele Vettraino

Modelle: Lucia Bramani e Taisia Darieva

Make-up: Silvia Federici