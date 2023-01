La notte dei Grammy, tra le più importanti della musica internazionale, è sempre più vicina. Dopo due anni di stop, i Grammy Awards tornano live dalla Crypto Arena di Los Angeles. I primi artisti che si esibiranno sul palco sono Bad Bunny e Mary J. Blige, ma anche Lizzo e Sam Smith

I Grammy Awards 2023, attesissimi la notte del 5 febbraio alla Crypto Arena di LA, vedranno salire sul palco artisti internazionali che raccolgono il consenso del pubblico e del panorama musicale.

I primi artisti che si esibiranno a Los Angeles ai Grammy sono Mary J. Blige, Bad Bunny, Steve Lacy, Lizzo, Sam Smith, Kim Petras, Brandi Carlile e Luke Combs. Tra gli artisti con maggior numero di nomination, invece, troviamo Beyoncè, seguita da Kendrick Lamar, Adele, Harry Styles e DJ Khaled.

Grammy Awards 2023: Bad Bunny, Mary J. Blige, Lizzo

Per l’esibizione dei Grammy Awards 2023 Bad Bunny era stato già confermato tra i primi artisti a salire sul palco. Gli altri ospiti musicali confermati sono Mary J. Blige, Steve Lacy, Sam Smith, Kim Petras, Brandi Carlile, Luke Combs e Lizzo.

Lizzo ai Grammy Awards 2023

Attesissima la rapper statunitense Lizzo che oltre che essere in lizza ai Grammy Awards 2023 in 5 categorie, ha lasciato un grande ricordo della sua straordinaria performance ai Grammy del 2020 con un medley di “Cuz I Love You” e “Truth Hurts”.

Mary J. Blige

Dopo la sua carriera di lunga data e di successo, la leggenda del R&B Mary J. Blige tornerà a esibirsi ai Grammy Awards. Finora la cantante ha vinto 9 Grammy Awards con un totale di 37 nomination. Quest’anno, la Blige ha ricevuto sei nomination per la versione deluxe del suo album “Good Morning Gorgeous”, tra cui Record Of The Year, Album of The Year, Nest R&B Performance, Best Traditional R&B Performance, Best R&B Song e Best R&B Album.

Bad Bunny

Il cantante latino è l’artista più ascoltato in streaming al mondo per il terzo anno consecutivo. Non sorprende che quest’anno sarà lui a guidare i Grammy Awards. Bad Bunny è stato già due volte vincitore del Grammy Award, e quest’anno è nominato per tre premi: Album dell’anno, Best Pop Solo Performance e Best Música Urbana Album.

Steve Lacy

Steve Lacy, musicista e chitarrista, si esibirà ai Grammy Awards dopo il successo del suo secondo album, “Gemini Rights”. La sua quinta traccia “Bad Habit” ha raggiunto il primo posto in classifica nella Billboard Hot 100. Lacy è nominato quest’anno in quattro categorie tra cui Album dell’anno, Canzone dell’anno, Miglior performance solista pop e Miglior album R&B progressivo.

Le nomination ai Grammy Awards 2023

Tra gli artisti con il maggior numero di nomination in più categorie ci sono Beyoncé, Adele, Kendrick Lamar, Harry Styles, ma anche Coldplay e Doja Cat. I Måneskin sono stati candidati tra i nuovi artisti. A partire dall’edizione 2023, l’Academy ha deciso di assegnare altri cinque premi: Cantautore dell’anno non classico, Miglior performance di musica alternativa, Miglior performance americana, Miglior colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi e Miglior album di poesie e parole parlate.

Ci sarà anche il premio per la Miglior canzone per il cambiamento sociale, assegnato a tutti quei testi che affronteranno questioni sociali come l’inclusività, la pace e la lotta contro le discriminazioni. Ecco le nomination alle principali categorie dei Grammy:

Album of the Year

ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Song of the Year

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Best New Artist

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Record of the Year

ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Best Latin Pop Album

Camilo – De Adentro Pa Afuera

Christina Aguilera – Aguilera

Fonseca – Viajante

Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros

Sebastián Yatra – Dharma +

Best Music Video

Adele – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Taylor Swift – All Too Well: The Short Film