Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, le prime foto insieme

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono usciti allo scoperto. La coppia è stata paparazzata per le strade di Milano mentre cercavano di depistare i fotografi, senza riuscirci.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico e ricco imprenditore. Laureato al politecnico di Milano e con un master ottenuto presso il Kings College di Londra, il nuovo compagno di Elisabetta è il Ceo della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili.

Suo nonno è il fondatore del marchio Rifle Jeans mentre suo padre è un famoso collezionista di orologi preziosi – soprattutto Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet – il cui valore è stimato intorno al miliardo di euro. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme in Puglia ma è solo adesso che i rumor hanno trovato conferma.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini allo scoperto: le prime foto insieme

Tornati a Milano, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non sono riusciti a depistare i paparazzi. Innamorati e mano nella mano sono comparsi sull’ultimo numero del settimanale Chi. Durante la passeggiata milanese, dopo aver fatto prima un po’ di shopping di lusso e un pranzetto con le amiche in un ristorante rinomato con i paparazzi alle calcagna, ha incontrato il suo nuovo fidanzato. I fotografi erano lì ad attenderli e quando l’imprenditore li ha notati era troppo tardi: i flash erano già scatenati.

Le ex fiamme di Giulio Fratini

L’imprenditore prima di conoscere Elisabetta Gregoraci è stato legato un anno e mezzo a Roberta Morise, e l’anno prima, nel 2020, faceva coppia con Raffaella Fico. Entrambe le relazioni non hanno avuto lunga vita, i gossip dicono per colpa di lui. Oggi, come si evince anche dagli scatti, è felice al fianco della conduttrice di Battiti Live e chissà che questo non sia il preludio di una grande storia d’amore.