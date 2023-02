Dopo la separazione, Elena Sofia Ricci sembrerebbe aver ritrovato serenità accanto a Gabriele Anagni. Scopriamo qualcosa in più sul giovane, anche lui attore, che ha rubato il cuore della Ricci

Elena Sofia Ricci ha trovato un nuovo amore? L’attrice della fiction “Che Dio ci aiuti” ha chiuso recentemente il matrimonio con Stefano Mainetti. Ora al suo fianco ci sarebbe il giovane collega e amico Gabriele Anagni.

A lanciare l’indiscrezione il settimanale “Oggi”. Stando a quanto riportato, tra i due c’è un profondo legame che potrebbe andare oltre il rapporto professionale. E sarebbe stato proprio lui ad aiutare l’attrice in questo difficile momento.

La dolorosa separazione da Stefano Mainetti

Tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è stato amore a prima vista. I due sono convolati a nozze nel 2003 e soltanto un anno dopo è nata la loro prima figlia, Maria. Da sempre molto riservati, hanno vissuto la loro relazione lontana da gossip e riflettori. Un amore solido e duraturo: la separazione da Mainetti rappresenta una ferita ancora aperta per l’attrice. Tuttavia, nell’ultimo periodo sembra aver ritrovato la serenità accanto ad un giovane collega.

Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni: una nuova coppia nel mondo dello showbiz?

Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni si sono conosciuti grazie allo spettacolo teatrale “La dolce ala della giovinezza” in cui sono entrambi protagonisti. Sul set sarebbe nata fin da subito una forte complicità. Non solo, anche una grande amicizia proseguita poi lontano dal palco. D’altronde, il legame tra i due è evidente anche sui social. Non mancano le battute e le foto condivise insieme.

Chi è Gabriele Anagni

Gabriele Anagni è un attore 31enne originario di Massa Carrara. Dopo numerosi ruoli a teatro, ha debuttato il televisione con la serie “Un Medico in Famiglia“. La notorietà però arriva con il ruolo di Claudio Parenti in “Un posto al sole“. Attualmente invece interpreta Alfredo Perico ne “Il Paradiso delle Signore“. Tra il giovane attore ed Elena Sofia Ricci è solo amicizia o c’è qualcosa in più? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!