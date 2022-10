Calabria Straordinaria, il nuovo spot con Elisabetta Gregoraci

Presentato a Roma il nuovo cortometraggio della Regione Calabria e Calabria Film Commission. Presenti Elisabetta Gregoraci, Aiello, N.A.I.P. e tanti testimonial esponenti della Calabria contemporanea

Alla Casa del Cinema di Roma, nell’ambito delle patinate giornate della Festa del Cinema che hanno chiamato a raccolta nella capitale tutto il jet set cinematografico, si è svolta la presentazione del nuovo spot che promuove la Calabria. Si intitola “Calabria Straordinaria” il cortometraggio realizzato per l’omonimo progetto. Il trailer è stato presentato alla presenza di Elisabetta Gregoraci, testimonial e protagonista dello stesso.

Ad affiancarla il regista Giacomo Triglia, seguito da altri esponenti e testimonial a loro volta, della Calabria contemporanea. Tra loro i cantanti Aiello e N.A.I.P (quest’ultimo moderatore dell’evento), seguiti dagli chef stellati Daniele Campana e Nino Rossi e dal Procuratore di Catanzaro, l’apprezzato saggista Nicola Gratteri.

Tanti gli ospiti illustri giunti per l’occasione. Tra loro Gabriella Carlucci, Sofia Bruscoli, Antonella Salvucci e Beppe Convertini, riconosciuti e immortalati dai flash dei fotografi presenti all’happening celebrativo. C’eravamo anche noi di Wondernet Magazine per cercare di cogliere il reale sentimento che ha mosso i protagonisti a farne parte.

Lo abbiamo chiesto ad Elisabetta Gregoraci, luminoso faro che ha irradiato la serata con la sua presenza e che, per l’occasione, ha indossato un abito d’archivio dello stylist Anton Giulio Grande, oggi Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission.

L’intervista a Elisabetta Gregoraci, protagonista del nuovo corto che promuove la Regione Calabria

Cosa vuol dire rappresentare la Calabria contemporanea per te?

Innanzi tutto sono molto felice e onorata. Io sono una calabrese doc, nata e cresciuta nella mia Terra. Ho sempre cercato di portare in alto il nome della Calabria, portandolo con me in giro per l’Italia grazie al mio lavoro e al mio modo di comunicare. Questo progetto che è nato è molto bello e io non vedo l’ora che venga mostrato al pubblico, affinché si possa ancor più far parlare di tutta la bellezza che contraddistingue quei luoghi da cui provengo.

Se dovessi dire “io sono calabrese perché…”?

Io sono calabrese perché sono nata lì, ho il mio sangue che ha quelle origini, fatte di mare e montagna insieme, di nduja, di cui sono golosa e di tutto quello che rende la Calabria grande nel mondo.

Cosa si potrebbe migliorare per la tua regione?

Ci sono delle cose che vanno assolutamente migliorate. In primis la viabilità, e quindi la possibilità di poter raggiungere quella bellissima Terra da cui provengo con tanto orgoglio.

Aiello e il suo amore per la terra d’origine

Le parole della Gregoraci trasudano orgoglio calabro. Lo stesso che si tocca con mano quando incontriamo Aiello dietro le quinte, che a Wondernet afferma: «La passionalità e la carnalità sono i valori più forti che la cultura calabrese mi ha trasmesso, ma direi anche l’amore per la bellezza e lo spirito tenace di chi non si arrende mai». Queste le parole del giovane cantante, raggiunto nei pressi del Cube-Stage – il tecnologico palco montato nello spazio esterno della Casa del Cinema -, dai suoi tanti ammiratori e appassionati della sua musica, pronti a seguirlo ovunque.

Un nuovo video che segue quello realizzato da Gabriele Muccino

E chissà se il corto firmato dal regista Giacomo Triglia riuscirà a far dimenticare il tanto discusso lavoro cinematografico precedentemente realizzato da Gabriele Muccino, non poco criticato per gli elevati costi e per le scelte stilistiche, di cui è stata protagonista la coppia Raoul Bova e Rocìo Munõz Morales.

Bronzi di Riace Meta-Celebrity, eventi per la Calabria

La presentazione intitolata “Bronzi di Riace Meta-Celebrity”, fa parte degli eventi nazionali e internazionali previsti per Bronzi 50. Quest’anno si festeggiano infatti i 50 anni dalla scoperta dei guerrieri in bronzo risalenti al V secolo a.C. Un anniversario molto sentito e fortemente promosso dalla Regione Calabria e dalla Calabria Film Commission. Per celebrare la ricorrenza, realizzeranno insieme una serie di appuntamenti ispirati agli echi e ai fasti della Magna Grecia.