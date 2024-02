Anton Giulio Grande, la FW24 tributo a Maria Callas

Anton Giulio Grande ha incantato il pubblico con la sua ultima creazione: la collezione FW24 “Callas Rock Forever”, presentata con una sfilata presso la Fiera Milano Rho

Come avevamo anticipato, Anton Giulio Grande ha sfilato a Milano Moda Donna con la FW24 “Callas Rock Forever”, in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane. Uno spettacolo di stile e raffinatezza che ha reso omaggio alla Divina Maria Callas con una collezione genderless, dal gusto rock e moderno. Protagonisti indiscussi della passerella I capi in pelle, con le loro lavorazioni esclusive e i look senza tempo.

Camicie interscambiabili impreziosite da piume e pizzi, mantelle dal taglio contemporaneo e unisex hanno trasceso i confini di genere, incarnando una moda audace e senza etichette. La vera novità? L’introduzione dei capi da uomo. Come tute e camicie interamente realizzate in pelle e ricami, che segnano un nuovo capitolo nella storia della couture di Grande.

Anton Giulio Grande, la FW24 “Callas Rock Forever”

Il tributo a Maria Callas a cento anni dalla sua nascita è tangibile in ogni dettaglio. Anton Giulio Grande ha dichiarato di essersi ispirato alla modernità dei suoi look iconici per la FW24. “Una figura leggendaria che mi ha profondamente colpito per la modernità dei suoi look, ho lavorato senza sosta alla costruzione di capi in pelle iper decorati perfettamente trasponibili dal guardaroba di lui a quello di lei”.

La collezione ha fatto rivivere lo spirito trasversale e senza pregiudizi della Divina, che ha saputo incarnare perfettamente ruoli diversi, dall’opera al cinema. Le lavorazioni artigianali, simbolo del Made in Italy, hanno abbracciato borchie, strass e swarovski, conferendo alle creazioni un’eleganza senza tempo.

I look della sfilata

In passerella 25 look donna e 20 uomo, in cui i confini sembrano sfumare. La palette cromatica ha oscillato tra i toni pastello del rosa salmone, dei rossi corallo e degli azzurri celesti. Per sfociare poi nei toni più scuri del grigio fumo di Londra e del petrolio, fino al classico nero, firma distintiva dello stile di Grande. La musica ha accompagnato la sfilata con remix dei celebri brani di Callas, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.