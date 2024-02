Cult, il debutto a Milano Moda Donna con la FW24

Cult ha debuttato a Milano Moda Donna con la sfilata FW24. Si tratta del primo fashion show del brand dal mood rebel rock, allestito negli spazi del Museo della Scienza e della Tecnologia

Cult ha debuttato sulle passerelle di Milano Moda Donna con la nuova collezione FW24/25. Ed è stato protagonista, negli spazi del Museo della Scienza e della Tecnologia, di un fashion show caratterizzato dal mood rebel rock che da sempre contraddistingue l’essenza del brand, icona di un’estetica unconventional nel panorama lifestyle. “Il debutto in passerella, è molto più di una sfilata. È l’inizio di un nuovo capitolo, un

momento cruciale per consolidare la posizione di CULT tra i brand pret-à-porter protagonisti della settimana della moda. Abbiamo deciso di raggiungere questo obiettivo in modo graduale”.

Queste le parole di Massimiliano Rossi, direttore generale di Zeis Excelsa, che ha poi aggiunto: “Lo spin off sull’abbigliamento infatti, si colloca all’interno di un progetto più ampio avviato dal Gruppo con l’ampliamento merceologico grazie agli accordi di licenza dedicati, rispettivamente, al settore delle borse e degli accessori e alle calzature kids” ha concluso.

Cult FW24

Audacia, femminilità e carattere in cui il mood rebel rock è graffiato da un’estetica unconventional che non passa inosservata. L’eleganza di osare è al centro della collezione Apparel per lei nella collezione Cult FW24. La collezione è un concentrato dell’essenza del brand tradotto in capi capaci di esprimersi attraverso volumi e linee che, restituiscono un’idea di sofisticato equilibrio.

Dark e romantica, la donna Cult svela il suo corpo con eleganza. A partire dai capispalla in cui il volume è in primo piano. Nei nuovi modelli a scatola, in ecopelle, bouclé, blazer, come nei grintosi bomber, mentre si addolcisce nei long coat e nei piumini.

Ricercatezza e carattere sono alla base di parka e cappe con rouches, montoni e coat dal profilo marinière. Una femminilità forte e sensuale che nella maglieria indugia in pizzi e strass dei capi più basici, nelle costine. Il corsetto poi è protagonista di body che richiamano la collezione di calzature. L’abito in maglia, di lunghezze e materiali diversi, è espressione di una collezione poliedrica e adatta a ogni occasione.