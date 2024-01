Cycle official denim partner del Venezia FC

La società calcistica Venezia FC ha annunciato che il brand Cycle è diventato official denim partner del club arancioneroverde fino alla fine della stagione

Venezia FC, società calcistica che milita in Serie B, ha annunciato la partnership con Cycle. Il brand di moda Made in Italy, a partire da gennaio 2024 è diventato official denim partner del club arancioneroverde fino al termine della stagione. Venezia FC e Cycle condividono valori come innovazione, impegno per l’eccellenza, determinazione nel perseguire gli obiettivi, e attenzione ai dettagli, oltre alle comuni radici venete, e la collaborazione rappresenta un’occasione eccezionale per entrambi i marchi di unire le proprie forze e consolidare la propria presenza nel mondo dello sport e del lifestyle.

Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager Venezia FC: “È con grande soddisfazione che diamo il benvenuto tra i nostri partner a Cycle. Una realtà dinamica del mondo della moda che racconta la storia del jeans e del Made in Italy. Orientata verso un pubblico giovane a cui il Venezia FC tiene in particolar modo”.

Cycle X Venezia FC

Il brand Cycle è apparso sulle maglie pre-match già a partire dal match di ieri, domenica 14 gennaio, contro la Sampdoria nella prima giornata del girone di ritorno di Serie BKT 2023/24. Enrico Spinazzé, Chief Executive Officer di Numero 8: “Siamo particolarmente felici di questa partnership con il Venezia FC, a cui ci accomuna il legame con il territorio veneto e, allo stesso tempo, uno sguardo costante verso obiettivi internazionali. Questa collaborazione nasce dalla condivisione di principi fondamentali quali la determinazione, lo spirito di squadra e la valorizzazione di giovani talenti”.

Cycle è nato nel 2000. Il nome contiene i principi sui quali si basa la sua filosofia: esprimere ciclicità della moda e reinventare il ciclo di vita di prodotti. Ha tracciato, tra i primi, quella sottile linea rossa che divide il prêt à porter dal casualwear e contribuito alla nascita del luxury jeans wear.