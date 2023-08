The Crown 6, le anticipazioni sull'ultima stagione

La quinta stagione della serie Netflix sui Windsor si è conclusa con la fine del matrimonio di Carlo e Diana. La sesta stagione di The Crown si prepara ora a ripercorrere gli ultimi tre decenni della storia britannica

Il tabloid “The Sun” ha anticipato un finale spettacolare della sesta stagione di The Crown. La serie renderà infatti omaggio alla regina Elisabetta con un tributo che coinvolgerà tutte le attrici che l’hanno interpretata nelle diverse stagioni.

Una réunion che celebrerà il regno di Elisabetta II, con scene speciali dedicate al suo percorso come sovrana di Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

The Crown 6, cosa vedremo nella sesta e ultima stagione

La pluripremiata serie Netflix ha segnato la televisione con le sue ricostruzioni storiche e la ricca e accurata rappresentazione delle vite reali. L’attesa per la sesta e ultima stagione di “The Crown” si fa sempre più elettrizzante. La serie creata da Peter Morgan sta per immergerci ancora una volta nell’intensa saga della famiglia reale britannica. La sesta stagione di The Crown affronterà anche la tragica morte di Lady Diana e renderà un omaggio toccante alla regina Elisabetta.

I produttori Andy Harries e Suzanne Mackie hanno assicurato che la morte di Diana verrà affrontata con il massimo rispetto e sensibilità, rispecchiando lo spirito della produzione che non cerca sensazionalismo, ma un’accurata rappresentazione. Questa stagione verrà lanciata in streaming su Netflix entro il 2023, portando gli spettatori di nuovo nel mondo affascinante e complesso della monarchia britannica.

La morte di Lady Diana sarà al centro dei primi episodi, e la produzione ha dichiarato di aver affrontato il dramma con profondo rispetto. Un evento che ha segnato una generazione sarà raffigurato con grande attenzione ai dettagli storici e alle emozioni dei personaggi coinvolti. Le scene che raccontano l’incidente mortale sono state girate in due settimane lo scorso ottobre, con l’attrice Elizabeth Debicki che interpreta Diana con dedizione e passione.

Dopo aver ripercorso l’evento tragico, la serie si sposterà sull’innamoramento tra il principe William e Kate Middleton. Verranno ripercorsi i momenti chiave della loro storia d’amore iniziata durante l’università. Durante la lavorazione della sesta stagione di The Crown è venuta a mancare la regina Elisabetta II. La produzione ha descritto il finale come uno dei migliori spettacoli mai realizzati, un modo profondo per omaggiare la sovrana che ha guidato il regno con grazia e forza per molti anni.

The Crown 6, gli anni Duemila e l’incontro tra William e Kate

La stagione finale di “The Crown” racchiuderà un decennio della storia del regno, portandoci negli anni 2000 quando il giovane principe William inizia l’università a St. Andrews. Qui entra in gioco anche Kate Middleton, dando inizio a una delle storie d’amore più celebrate della famiglia reale.

Oltre alle prestazioni impeccabili degli attori principali, vale la pena notare il debutto cinematografico di Ed McVey nel ruolo di un giovane principe William, e Meg Bellamy che incarna Kate Middleton. Le riprese si sono svolte a St. Andrews, in Scozia, dove i giovani attori hanno avuto la possibilità di immergersi nella storia reale che stavano rappresentando.