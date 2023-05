Vincenzo Dascanio, il Design dei Ricordi sul lago di Como

Il lago di Como ha accolto la magia e la creatività di Vincenzo Dascanio nella prima mostra dell’omonimo brand di super allestimenti per matrimoni e feste!

Vincenzo Dascanio è uno dei più ricercati flower designer del mondo, maestro di magia e sapiente creatività. Il suo estro visionario ha firmato le feste e i wedding party più esclusivi. Come quelli dei Ferragnez e di Elettra Lamborghini. Super eventi unici e irripetibili cuciti su misura per realizzare ogni possibile richiesta. Ambasciatore di tradizione e stile italiani, ha esteso la sua visione creativa alla ristorazione con il Vincenzo Dascanio Café a Cernobbio, sul lago di Como.

Ispirato agli eleganti bistrot italiani d’inizio Novecento, il locale è un piccolo gioiello decorato in stile Liberty dall’atmosfera deliziosamente retrò, perfetta per oziare davanti a un caffè o assaggiare le golose merende pugliesi. Dolcetti di mandorle, croccanti al pistacchio, scorzette di limone ricoperte al cioccolato tutti ispirati alla Puglia, terra d’origine del designer.

Il Design dei Ricordi di Vincenzo Dascanio sul lago di Como

Con la mostra “Il Design dei Ricordi, Retrospettiva la prima”, ieri, mercoledì 18 maggio, il flower designer ha inaugurato la sua prima mostra personale a Cernobbio. Il lago di Como dunque ha accolto ancora una volta la magia e la creatività di Vincenzo Dascanio. Si tratta di 84 lavori che riprendono vita nelle grandi sale di via Regina 83 a Cernobbio. Una prima sala accoglie i visitatori in un immaginario surreale dove, tramite proiezioni tridimensionali, le sale sono abbracciate dal Lago di Como. Una seconda stanza ospita alcuni tra i lavori più noti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo Dascanio (@vincenzodascanio)



Un piccolo tempio di riflessione in cui è possibile consultare digitalmente tutti i lavori del flower designer. Un cigno, simbolo del lago, accoglie i visitatori. Una terza stanza svela parte dei lavori del brand dove, chiusi in uno scrigno, sono mostrate sei tra le più importanti opere creative realizzate dallo studio. Vincenzo vuole così rievocare il suo ricordo più bello, un’immagine in cui il tempo sembra assumere due valenze: il tempo nostalgico del lavoro compiuto e quello evocato dal ricordo. La mostra sarà aperta fino al 30 Ottobre in Via Regina 83, a Cernobbio.