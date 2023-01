La famiglia si allarga: Adam Levine e Behati Prinsloo hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio. A rivelarlo il tabloid statunitense “People”

Dopo Dusty Rose e Gio Grace, rispettivamente di 6 e 4 anni, Adam Levine e la moglie Behati Prinsloo sono diventati genitori del loro terzo figlio. A lanciare l’indiscrezione è stato “People“.

Stando a quanto riportato dal tabloid statunitense, il nuovo arrivato sarebbe nato da poche ore. Al momento però, nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Adam Levine e Behati Prinsloo genitori per la terza volta

La storia d’amore tra il cantante e la modella inizia nel 2013. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto che, solo un anno dopo, decidono di sposarsi con una cerimonia in Messico. Insieme da ben 13 anni, non hanno mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa.

Proprio lo scorso inverno, durante un’intervista a “Entertainment Tonight”, il cantante aveva rivelato di sognare ben cinque figli: «Lasciamo che sia il destino a decidere. Quello che succederà, succederà. Non ci sono limiti». Una delle coppie più amate e conosciute nel mondo dello spettacolo. Innamorati, belli ed affiatati.

L’arrivo del figlio dopo il presunto tradimento

Ma non è tutto oro quel che luccica! Durante la terza gravidanza di Behati Prinsloo, infatti, è arrivata la notizia del presunto tradimento del marito. Pochi mesi fa Adam Levine è stato accusato di avere avuto una relazione con un’altra donna, con tanto di prove pubblicate su tutti i social. Ad aver parlato per prima l’influncer Sumner Stroh, che con un video su Tik Tok ha raccontato di aver avuto una relazione durata un anno con il cantante. Tuttavia, nonostante i recenti scandali, l’arrivo del terzo figlio sembra aver fatto ritornare la serenità e la stabilità in famiglia.