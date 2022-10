Portrait Milano, la nuova luxury location di Ferragamo

Il gruppo Ferragamo apre in corso Venezia 11 Portrait Milano. Un luxury hotel con Spa, ristoranti, bar e boutique nell’antico seminario del ‘500

Dal 1° dicembre, dopo oltre vent’anni, uno dei luoghi segreti più affascinanti del Quadrilatero torna ad aprirsi ai milanesi e ai visitatori della città. Grazie a un attento progetto di rinnovamento conservativo promosso da Lungarno Collection, brand che fa capo alla famiglia Ferragamo, l’ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia 11 diventa Portrait Milano.

Il progetto di rinnovamento conservativo dell’antico edificio è stato affidato all’Architetto Michele De Lucchi e al suo studio. Non solo alta hôtellerie: Portrait Milano coniugherà l’ospitalità su misura del brand Portrait con esperienze gourmand, shopping, benessere.

Portrait Milano, il polo del lusso di Ferragamo

Superato lo splendido portale barocco di Francesco Maria Richini, si apre la maestosa Piazza del Quadrilatero di oltre 2800 mq, che da oggi diventa luogo aperto. Una nuova passeggiata che mette in comunicazione Corso Venezia con via S. Andrea. Dando accesso anche all’elegante colonnato seicentesco, la piazza vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere.

Un progetto che porta il nome di Portrait Milano. Portrait è un giovane brand noto nel mondo dell’ospitalità che, dopo Roma e Firenze, arriva nella città di Milano. Qui cresce e si evolve, per offrire qualcosa di più inclusivo ed esperienziale non solo ai propri ospiti, ma anche agli ospiti della città e ai milanesi stessi.

Leonardo Ferragamo: L’ex Seminario arcivescovile viene restituito a Milano e ai milanesi

Leonardo Ferragamo, Presidente di Lungarno Collection, ha dichiarato: “La mia famiglia ed io siamo onorati di aver avuto l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario. Dopo le sue molteplici vite, oggi l’ex Seminario arcivescovile viene riaperto a Milano, ai milanesi e tanti amanti della città che potranno finalmente ammirarlo nella sua bellezza architettonica, oltre che viverne le esperienze che sarà in grado di offrire. I nostri Portrait sono nati con il forte desiderio di esaltare la qualità, la storia e i valori dei luoghi nei quali risiedono. A Milano questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di partner da noi scelti e fortemente voluti che con noi condividono valori e visioni e che siamo certi apporteranno a questo progetto grande qualità ed eccellenza”.

Il progetto d’arte

Ognuna delle strutture Portrait (Roma, Firenze, Milano) parla di una storia legata alla destinazione in cui si trova. Portrait Milano non poteva dunque che celebrare questa città in continuo mutamento, riconosciuta in tutto il mondo per due vocazioni speciali che negli anni ha contribuito a coltivare e far crescere, innovando: il design e la moda.

Due immaginari questi che il brand Portrait conosce molto bene perché riuniti perfettamente nel genio creativo del fondatore della casa di moda di proprietà: Salvatore Ferragamo rappresenta l’incontro tra questi due mondi.

I suoi brevetti materializzano questa dualità che si intreccia a nomi iconici del design.

Portrait Milano racconterà nelle sue camere e nei luoghi comuni questa storia, attraverso fotografie, brevetti ed elaborazioni grafiche.

Portrait Milano, le camere e le suite

Dal primo piano dell’edificio si sviluppa la dimensione privata di questo progetto. 73 tra camere e suite accolgono gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio, avvolgendoli in un’eleganza senza tempo, cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection. Lo stile classico richiama la tradizione delle dimore milanesi ma con dettagli contemporanei ispirati all’artigianalità toscana, come le maniglie in cuoio e le boiserie in rattan, in un tributo ai luoghi storici della famiglia Ferragamo.

I ristoranti

Tra i brand selezionati per far parte del progetto Portrait Milano c’è Beefbar, brand della ristorazione con DNA profondamente italiano e dallo spirito spiccatamente cosmopolita. Al team del fondatore Riccardo Giraudi vengono affidati il ristorante ed il bar nel lato orientale della piazza.

L’ospitalità Portrait, coadiuvata dall’esperienza ventennale di Identità Golose nell’alta cucina e dalla maestria dello chef Andrea Ribaldone, gestisce direttamente gli spazi dedicati ai bar e ai ristoranti del lato nord. Un’area che include anche uno splendido giardino, oltre che il suggestivo loggiato. Al giovane e talentuoso chef Alberto Quadrio il compito di capitanare queste realtà e firmare i menu dei ristoranti fine dining e casual dining. Classe 1990, piemontese di origine ma divenuto cittadino del mondo attraverso le molteplici esperienze vissute accanto ai grandi nomi dell’accademia culinaria, è fedele a sapori tradizionali, autentici ed emozionali, e al valore della condivisione che ha appreso dalla sua famiglia e che interpreterà anche a Portrait Milano.

Portrait Milano, le boutique

Sotto il colonnato della piazza si aggiunge alle storiche vetrine di Brera quella di Antonia, insegna di riferimento della moda a Milano e nel mondo. Tra le boutique anche SO-LE STUDIO, il primo flagship del progetto nato dalla creatività di Maria Sole Ferragamo. Un brand che riporta alla luce la bellezza di materiali abbandonati, in un processo circolare di creatività e progettualità, trasformandoli in suggestivi gioielli.

La clinica beauty e benessere

Tutta la parte benessere di Portrait Milano sarà firmata da The Longevity Suite, la più evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea. Attraverso protocolli integrati, altamente performanti e ad elevato contenuto tecnologico, il cliente viene guidato verso la miglior versione di sé stesso. Il Metodo Longevity nasce dal lavoro di oltre 20 anni di ricerca del team del Dott. Massimo Gualerzi, Medico Cardiologo, Co-founder e Direttore Scientifico di The Longevity Suite. Freddo, Detox e Consapevolezza sono il cuore dei programmi effettuati dalla clinica, dove le più innovative tecnologie del mondo del wellness e della salute si integrano in protocolli d’avanguardia per ottenere un perfetto equilibrio tra bellezza esteriore e benessere mentale.