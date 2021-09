Global Citizen Live, i Måneskin conquistano Parigi

Sul palco parigino del Global Citizen Live, evento mondiale di beneficenza e mobilitazione, si sono esibiti anche i Måneskin, al fianco di nomi illustri della scena musicale internazionale, come Elton John, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, i Coldplay e Demi Lovato.

Durante lo scorso fine settimana, si è tenuto il Global Citizen Live. In diverse città del mondo si sono esibite centinaia di star della musica, fra cui i Måneskin, per chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030 e per raccogliere fondi in aiuto ai Paesi più bisognosi.

Sabato, a Parigi, hanno infiammato il pubblico i Måneskin. Venti minuti sul palco per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, che hanno chiuso la loro performance live con “Zitti e buoni”, brano vincitore di Sanremo e dell’Eurovision.

Global Citizen Live, l’esibizione dei Måneskin

New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Rio de Janeiro, Sydney, Lagos, Seul e Mumbai. Queste sono solo alcune delle città coinvolte nel Global Citizen Live 2021. Sui palchi dei 5 continenti, per 24 ore, si sono esibiti centinaia di big della scena musicale internazionale. L’obiettivo, chiedere ai leader mondiali un impegno maggiore per combattere la povertà, garantire vaccini anti-Covid ai Paesi più poveri e risolvere la crisi climatica. Il Global Citizen Live ha radunato oltre 100mila spettatori in presenza e almeno un miliardo davanti agli schermi di tutto il mondo. A Parigi, sabato hanno calcato il palco dell’evento i Måneskin. La loro esibizione è durata 20 minuti. La band romana ha cantato la sua versione di “Beggin’”, “I Wanna Be Your Slave”, “For Your Love”, “Bury a Friend” (cover di un brano di Billie Eilish), chiudendo con “Zitti e buoni”. Il concerto è stato trasmesso in Italia sul canale 109 di Sky, in forma integrale. Su Sky Nature, invece, martedì 28 settembre alle 18.15, sarà possibile rivedere gli highlights dell’evento.

Il look da rockstar dei Måneskin

L’esibizione dei Måneskin, sempre più padroni del palco, ha infiammato il pubblico dell’evento. La band romana, protagonista della campagna “Gucci Aria”, è stata vestita dalla maison fiorentina per questo importante appuntamento. Trasgressione e stile si incontrano. Damiano David, a torso nudo, indossa un pantaloncino bianco e, nella prima parte dell’esibizione, un’eco pelliccia nera. Victoria De Angelis opta, invece, per un’eco pelliccia pink e torna al nude look, coprendo con delle x solo i capezzoli. Pantaloni pitonati per Ethan e blazer rosa per Thomas. La loro performance energetica e appassionata è stata molto apprezzata dagli spettatori del live.

Le star che si sono esibite, da J.Lo a Elton John

Il Global Citizen Live 2021 ha coinvolto nomi illustri del panorama musicale mondiale. L’happening internazionale si è aperto a Sydney con l’esibizione di Delta Goodrem alla Sydney Opera House. Poi, è stata la volta dei BTS a Seul. Dopo Mumbai, Johannesburg e Madrid, tocca a Parigi dare spettacolo. Sotto la Torre Eiffel apre le danze Elton John, che al pianoforte interpreta i suoi classici. Poche ore dopo, salgono sul palco i Måneskin, entrati ormai di diritto nel cuore del pubblico mondiale. A New York si esibiscono, invece, Billie Eilish, i Coldplay, Jennifer Lopez e Lizzo. Il concerto evento è stato ricco di momenti significativi, come la dedica di Cyndi Lauper alle donne afgane, con la sua «Girls Just Want to Have Fun». Collegato dalla Toscana, ha partecipato al Global Citizen Live anche il tenore Andrea Bocelli.

Harry e Meghan e l’appello per garantire i vaccini a tutti

Non solo musica. Tra le celebrities protagoniste dell’evento, anche Harry e Meghan. Sul palco allestito a Central Park, sono saliti, infatti, mano nella mano, anche i duchi di Sussex, accolti dagli applausi del pubblico. Meghan, per l’occasione, ha scelto un abito bianco Valentino della collezione Roman Palazzo Autunno 2021. «Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani. Mia moglie e io crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato». Tra gli scopi della manifestazione, infatti, anche quello di garantire un miliardo di dosi ai Paesi più poveri.

L’intervento dei leader mondiali

Diversi politici hanno preso parte al Global Citizen Live, tra cui Mario Draghi. Il premier italiano, in un video insieme ad altri leader internazionali, ha affrontato il tema del clima: «Le nuove generazioni si chiederanno una semplice domanda: perché i nostri genitori non hanno agito prima per fermare i cambiamenti climatici?». Significativo anche l’intervento della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha annunciato lo stanziamento di 140 milioni di euro per la sicurezza alimentare: «Il nostro messaggio è chiaro: vogliamo porre fine alla pandemia, al riscaldamento climatico e alla fame nel mondo. Questa è la visione dell’Europa».