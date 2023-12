Måneskin, gli outfit al "Day Day Show" in Giappone

Durante la tappa del loro tour in Giappone, i Måneskin hanno scaldato il palco del “Day Day Show” con un outfit firmato Golden Goose

Con il Rush World Tour, la rock band romana dopo Europa, Stati Uniti, Sud America e Australia è volata in Asia. I Måneskin si sono esibiti a Singapore e poi a Tokyo, e proprio durante la tappa in Giappone hanno sfoggiato degli outfit firmati Golden Goose.

La band che da X Factor ha conquistato il mondo con il suo tour ha fatto registrare il sold out in quasi tutte le tappe. Dopo il Giappone, i Måneskin hanno fatto rientro in Europa. Il 14 dicembre si sono esibiti a Dublino, e questa sera faranno tappa a Manchester.

La band ambassador del Made in Italy

Sin dal loro debutto i Måneskin hanno fatto parlare di loro non solo per le esibizioni musicali, ma anche per i loro outfit. Dai look firmati Etro alla finale dell’Eurovision 2021 che li ha visti trionfare, agli outfit Gucci scelti numerose volte, dalla sfilata Cosmogonie in Puglia, a Castel del Monte, al red carpet di “Elvis” a Cannes 2022. Di recente anche Ferragamo ha vestito Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan durante il Tour Stadi 2023 a Milano.

I Måneskin in Golden Goose al “Day Day Show” in Giappone

Sul palco del Day Day Show in Giappone, i Måneskin hanno optato per dei look firmati Golden Goose, il brand fondato dai designer Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo. Damiano, il carismatico frontman, ha sfoggiato come al suo solito un look audace e distintivo. Una camicia boyfriend in viscosa di un delicato rosa polvere, accoppiata a un iconico chiodo in pelle da uomo impreziosito da borchie martellate e un nastro applicato. Il tocco di glamour è stato completato da un pantalone da donna in denim di cotone con cristalli applicati in un suggestivo effetto degradé. La sua eleganza è stata enfatizzata da una cintura da donna in pelle nera, anch’essa impreziosita da borchie.

Thomas Raggi ha optato per un dettaglio chic: una cintura da donna in pelle nera anch’essa impreziosita da borchie, che aggiungeva un tocco sofisticato al suo ensemble. Infine Ethan, il batterista dei Måneskin, con il suo stile unico, sul palco dello show in Giappone ha indossato pantaloni in lana di gabardina da donna dal delicato colore sabbia. Ha abbinato la parte inferiore con una camicia bianca da uomo in cotone caratterizzata da un raffinato motivo a righe beige. Il suo look è stato completato da un gilet da donna in lana color grigio melange, creando un perfetto equilibrio tra eleganza e coolness.

L’inconfondibile stile dei Måneskin ha nuovamente dimostrato di attraversare non solo il mondo della musica, ma anche quello della moda, confermando la loro influenza anche nel panorama dello stile internazionale!