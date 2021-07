Chiara Ferragni, polemica social per il jet privato

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia. Atterrata ieri con un jet privato a Bari, ha scatenato in poche ore un’affollata quanto inutile polemica social.

Twitter si divide tra gli indignati, che accusano Chiara Ferragni di sottovalutare l’impatto ambientale delle sue azioni, e i sostenitori, che sottolineano che è semplicemente un’imprenditrice che spende i soldi guadagnati con il suo lavoro.

Intanto, mentre la polemica infuria, Chiara si gode in tutto relax la sua vacanza pugliese, condividendo numerosi scatti su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia

Ieri pomeriggio sono atterrati all’aeroporto di Bari Chiara Ferragni e il marito Fedez. A fare loro compagnia, nel viaggio sul jet privato, alcuni amici della coppia. La celebre influencer si è poi spostata nella lussuosa masseria Torre Maizza, nella zona di Savelletri, frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi. Oggi ha condiviso alcuni scatti della serata di ieri e del giro turistico di questa mattina a Ostuni e Torre Canne. Per finire, ecco tornare un suo grande classico, che non è sfuggito ai fan, “la pizza che si rigenera”.

La polemica ambientalista per la scelta del jet privato

Sono stati molti i commenti riguardo alla scelta di Chiara di servirsi di un jet privato per raggiungere la Puglia. Tantissimi, su Twitter, non hanno nascosto la propria indignazione. «L’aereo privato per un volo nazionale potevate anche risparmiarvelo. Siamo nel mezzo di una crisi climatica e sono persone come voi che stanno facendo i danni più grandi, sfoggiando la vostra vita da sogno sui social. Ah sì, ma tanto basta presentarsi sul red carpet in un vestito con i dettagli fatti con le cialde Nespresso per compensare le emissioni». Oppure: «Nel 2021 non è più accettabile prendere un jet privato per andare in Puglia, in PUGLIA, ma vi rendete conto dell’impatto climatico di una scelta del genere? Sono basita».

Molti la accusano di ostentare il lusso

Oltre alla questione climatica, diversi utenti Twitter parlano anche di ostentazione del lusso in un periodo in cui tanti italiani stanno affrontando situazioni difficili. «Beata te che in Puglia ci arrivi così! Io ci arrivo stremata in macchina, con bambine che mi saltano ovunque e non vedo l’ora di rientrare a casa!», «Ostentazione eccessiva».

I sostenitori di Chiara Ferragni

Sono numerosissimi, però, anche i tweet a sostegno di Chiara e in difesa della sua scelta. «Sui social attaccano la Ferragni perché è andata in Puglia col jet privato. Invece i politici che vanno in vacanza con l’aereo di Stato e a fare shopping con l’auto blu, tutto a posto?». «Ah, se avessi più soldi fare anche io Milano – Puglia in jet privato». «Quelli che oggi rompono per la Ferragni col jet privato sono gli stessi che buttano la cicca per terra dopo aver fumato o usano i piatti di plastica perché “così faccio prima”». «Mai seguita, mai messo like. Ma che la Ferragni sia un genio è fuori discussione. Guadagna 6 milioni di euro l’anno, l’affitto di un jet sta sui 5.000 €, ha speso lo 0,09% di quello che guadagna in un anno. È solo invidia perché voi con lo 0,09% al massimo ci comprate le patatine». La Ferragni, intanto, spesso attenta alle cause sociali, si gode la sua vacanza in Puglia, tra sole, pizza e relax, ignorando critiche e polemiche che lasciano il tempo che trovano.