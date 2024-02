Versace, la campagna SS24 con Claudia Schiffer

La campagna Versace Primavera/Estate 2024 è un vero e proprio tuffo nel fascino senza tempo del marchio, con un tocco di fresca vitalità. Fotografata da Mert Alas, la campagna vede il ritorno trionfale di Claudia Schiffer, icona degli anni ’90

Claudia Schiffer torna come volto della campagna Versace Primavera/Estate 2024, scattata da Mert Alas. La collezione ha sfilato a Milano Moda Donna lo scorso settembre, ed ha segnato un vero spartiacque nella storia della maison italiana.

Lontano dall’estetica sexy e aderente che ha reso Versace famoso in tutto il mondo, abbraccia infatti uno stile più femminile e bon ton. E a chiudere il défilé Versace SS24 era stata proprio Claudia Schiffer, tornata in passerella per l’occasione ed ora volto anche della nuova campagna.

Versace Primavera/Estate 2024: un incontro di generazioni

Il fascino intramontabile di una delle icone fashion degli anni ’90, la vitalità delle nuove modelle Mona Tougaard e Loli Bahia e lo stile inconfondibile della maison sono gli ingredienti perfetti per una stagione di grande stile. Con questa campagna il brand della Medusa riafferma il suo ruolo di paladino dell’empowerment femminile. La donna Versace è forte, indipendente e sicura di sé, e la campagna Primavera/Estate 2024 ne è la perfetta rappresentazione.

L’accostamento di Claudia Schiffer alle modelle emergenti crea un dialogo tra epoche diverse, celebrando la bellezza senza tempo della donna Versace. La Schiffer, con la sua eleganza innata, rappresenta l’eredità del marchio, mentre la Tougaard e la Bahia incarnano la nuova generazione, audace e determinata.

Stile iconico e dettagli raffinati

La collezione Primavera Estate 2024 di Versace è un trionfo di stile e di dettagli raffinati. I completi di tweed rosa emanano un’allure giocosa e sofisticata, mentre l’abito a quadri verdi indossato da Claudia Schiffer in passerella esprime un’eleganza senza tempo con un tocco moderno. La borsa tote piccola Medusa ’95 completa i look con un tocco di glamour.

Donatella Versace: “Nuovo atteggiamento, fresche personalità”

Donatella Versace ha espresso il suo entusiasmo per la campagna sui social media. “La campagna Versace Primavera-Estate 2024 è una celebrazione del nuovo atteggiamento e delle fresche personalità delle donne e degli uomini Versace contemporanei. Mona, la nostra mitica Claudia e molto altro! Questo è tutto ciò che amo della moda. Ovviamente…. È Versace! sottolineando il “nuovo atteggiamento e le fresche personalità”. La campagna, infatti, celebra la bellezza femminile in tutte le sue forme, dall’eleganza classica della Schiffer alla grinta moderna delle nuove modelle.