Il mondo della moda si prepara a vivere un’incredibile fusione di stili e sensibilità con il takeover di Harrods da parte di Zegna e The Elder Statesman. Una partnership esclusiva, che porta il meglio del lusso italiano e californiano nel cuore di Londra fino al 31 ottobre

Il takeover di Harrods celebra l’arrivo della collezione Zegna X The Elder Statesman nei negozi di tutto il mondo. La collab ha debuttato durante la sfilata FW23 di Zegna a Milano. Il mese scorso poi è stata lanciata la campagna con l’attore Daniel Brühl.

Ora la collezione sbarca da Harrods, che con Zegna condivide la stessa passione per la moda e per la creatività senza compromessi.

Zegna X The Elder Statesman da Harrods

La collezione Zegna X The Elder Statesman in vetrina e il pop-up all’interno di Harrods offrono una vera e propria esperienza sensoriale per i visitatori. Una serie di installazioni creative rendono omaggio all’iconico stile di entrambi i marchi. Inoltre, i clienti VIP hanno accesso a un’area di shopping privato su appuntamento. Un’esperienza che aggiunge un tocco di esclusività a questa straordinaria collaborazione.

La collezione stessa è il risultato di una collaborazione tra Alessandro Sartori, direttore artistico di Zegna, e Greg Chait, fondatore di The Elder Statesman. Un connubio creativo che ha dato vita a una collezione che sfoggia motivi psichedelici, tie-dye e una vibrante palette di colori californiani, impreziosita dall’iconico tocco dell’Oasi Cashmere di Zegna.

L’Oasi Cashmere rappresenta il più recente impegno di Zegna verso la sostenibilità, seguendo le orme del fondatore con la creazione dell’Oasi Zegna oltre un secolo fa. Il marchio ha annunciato l’obiettivo ambizioso di certificare al 100% la tracciabilità delle sue fibre di Oasi Cashmere entro il 2024.

La partnership tra Zegna e The Elder Statesman segna un nuovo capitolo nella storia di Oasi Cashmere, trasformandola in una piattaforma di collaborazione creativa. L’accento sulla maestria artigianale, l’uso di materiali di alta qualità e l’armonia con la natura hanno reso The Elder Statesman la scelta ideale per questa collaborazione inaugurale.