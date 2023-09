"Maestro", il film di Bradley Cooper a Venezia 80

Presentato in concorso alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia “Maestro”, il film diretto da Bradley Cooper che ripercorre la storia d’amore tra Leonard Bernstein e sua moglie Felicia

Dopo “A Star is Born“, candidato a otto Oscar e vincitore di quello per la migliore canzone, Bradley Cooper torna alla regia con “Maestro”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Cooper, insieme a Josh Singer, è anche autore della sceneggiatura ed è tra i produttori del film, insieme a Martin Scorsese e Steven Spielberg.

“Maestro” uscirà a dicembre in alcuni cinema selezionati, e dal 20 dicembre sarà disponibile su Netflix. Il film ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

“Maestro”, il film di Bradley Cooper su Leonard Bernstein

Nato nel Massachusets nel 1918 da una famiglia di ebrei polacchi, Leonard Bernstein è stato uno dei più celebri direttori d’orchestra di tutti i tempi, oltre che compositore e pianista. La più famosa tra le sue opere è “West Side Story”. Bernstein ha diretto alcune delle principali orchestre del mondo, tra cui la New York Philharmonic e l’Orchestra Filarmonica di Israele. È stato anche presidente e direttore onorario dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Il film inizialmente avrebbe dovuto essere diretto da Martin Scorsese, poi finito nelle mani di Spielberg, grande ammiratore di Bernstein. Quando Spielberg, impegnato in vari progetti tra cui proprio il suo adattamento di West Side Story ha deciso che non avrebbe diretto il film, Bradley Cooper si è subito candidato.

“Quando ero piccolo in casa ascoltavamo spesso l’opera e la musica classica, ha raccontato Cooper. Ho passato molte ore a condurre un’orchestra immaginaria con le capacità limitate di un bambino di otto anni. In particolare, ascoltavamo spesso un disco di Leonard Bernstein. Perciò la fiaccola che mi avrebbe mostrato la via per realizzare Maestro era già accesa molti anni prima che mi capitasse il progetto tra le mani. Dopo aver completato un anno di ricerche su Lenny e sulla famiglia, e aver digerito tutte le informazioni, ho capito che l’aspetto più interessante e toccante per me era il matrimonio tra Lenny e Felicia. Era un amore non convenzionale e sincero, che trovavo estremamente intrigante. Ed era questa la storia che ho voluto raccontare”.

Bernstein e Felicia, un amore “non convenzionale”

Un amore non convenzionale perché Leonard Bernstein, pur essendo sposato con Felicia dalla quale ha avuto i figli Jamie, Alexander e Nina, era omosessuale. La moglie ne era a conoscenza, come anche i suoi amici e i suoi collaboratori più stretti. Nel 1976 finalmente Bernstein si decise a fare outing e lasciò la moglie, per iniziare una convivenza con il direttore d’orchestra Tom Cothran. Quando a Felicia fu diagnosticato un tumore ai polmoni in fase terminale Bernstein tornò da lei e se ne occupò fino alla morte, avvenuta il 16 giugno 1978. Il maestro è morto a New York il 14 ottobre 1990.

Nel cast di “Maestro”, insieme a Bradley Cooper, l’attrice Carey Mulligan che interpreta Felicia. Accanto a loro Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton e Miriam Shor.