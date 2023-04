“Fenty Beauty” di Rihanna al primo posto

Da quando Rihanna ha creato la sua linea, il mondo della bellezza non è stato più lo stesso. Non solo per quanto riguarda l’inclusività, ma anche per l’irruzione di tantissime star internazionali in questo settore. Apripista infatti è stata proprio la celebre cantante. Non a caso, ad essere incoronato per la seconda volta consecutiva beauty brand dell’anno è proprio “Fenty Beauty“. Le cifre sono da record: con un fatturato annuo di 542.897.630,78 € e 12 milioni di follower su Instagram.

Al secondo posto “Kylie Cosmetics” di Kylie Jenner

Con ben 342.882.714.18 € e 25.800.000 di followers su Instagram, Kylie Jenner si aggiudica il secondo posto con la sua linea “Kylie Cosmetics“. Fondata nel 2014 quando l’influencer aveva solo 18 anni. Il marchio offre una vasta gamma di prodotti make-up. Rossetti, lucidalabbra, illuminanti, bronzer, blush e tanto altro interamente vegani e cruelty free.

Selena Gomez al terzo posto con “Rare Beauty”

Completa la top 3 dei marchi di bellezza delle celebrità di maggior successo “Rare Beauty” di Selena Gomez, dal valore di 57.147.119.03 €, con 4.400.000 su Instagram e 1,800,00 su TikTok. La linea si pone l’obiettivo di abbattere gli standard di perfezione. Offre infatti una gamma di formule che aumentano la luminosità e migliorano il colore della pelle, celebrando l’unicità di ogni persona. Vuole diffondere l’idea di usare il make-up come uno strumento per celebrare ciò che ci rende tutti diversi e ci permette di amarci per come siamo.

La lista completa dei marchi beauty delle celebrità di maggior successo

Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente “R.e.m Beauty” di Ariana Grande e “Jeffree Star Cosmetics” di Jeffree Star. Sesto posto per Millie Bobby Brown con la sua linea “Florence by Mills“. Non dimentichiamoci di “Goop” di Gwyneth Paltrow. Dopo aver creato Kylie Cosmetics, la giovane imprenditrice ha deciso di fondare anche “Kylie Skin“, linea riservata alla cura delle pelle che si classifica all’ottavo posto. Seguita poi da “KVD Beauty” della celebre tattoo artist americana Kat Von D e da Maria Sherapova con il marchio “Supergoop“. Immancabile “JLo Beauty” di Jennifer Lopez. Ultime in classifica Lady Gaga, Kim Kardashian, Drew Barrymore e Halsey.