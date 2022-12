Saldi invernali 2023, calendario delle date per ogni regione

Archiviati i regali di Natale, ora inizia il count down per l’inizio dei saldi invernali 2023. C’è grande attesa per il prossimo 5 gennaio mentre online gli sconti sono già iniziati. Ecco il calendario dei saldi invernali 2023, regione per regione

Manca poco al via ai saldi invernali 2023. Confcommercio ha confermato che anche quest’anno c’è grande attesa per gli sconti su prodotti di abbigliamento, accessori, tecnologia, arredamento.

Il periodo di grande incertezza in cui viviamo non ferma la frenesia dovuta ai saldi, l’occasione perfetta per fare l’acquisto tanto desiderato. Scopriamo insieme quando iniziano i saldi invernali 2023, in ogni regione d’Italia.

Saldi invernali 2023: il calendario con le date

Il giorno ufficiale di inizio dei saldi invernali è il 5 gennaio 2023 nei negozi di tutta Italia, alla vigilia dell’Epifania. A fare eccezione sono Basilicata e Sicilia in cui gli sconti inizieranno prima, il 2 gennaio, invece la Val D’Aosta ha optato per il 3 gennaio 2023. I saldi invernali 2023 dureranno in media dai 45 ai 60 giorni, dunque, fino a marzo e anche oltre.

Gli sconti invernali 2023 valgono anche per gli acquisti online. Gli e-commerce, di solito, anticipano l’inizio dei saldi rispetto ai negozi. Tenete d’occhio i migliori siti di shopping online per non perdere grandi affari, da Net-a-porter, a Farfetch, a Zalando, i saldi arrivano ovunque con prodotti imperdibili e super scontati. Ecco il calendario completo dei saldi invernali 2023, regione per regione:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 2 gennaio – 3 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio

Saldi invernali: guida all’acquisto

Presi dalla frenesia dello shopping, durante i saldi invernali 2023 spesso ci si dimentica di verificare se si tratti realmente di prezzi al ribasso oppure di truffa. A questo proposito il Codacons raccomanda sempre di prestare attenzione. I negozi dovrebbero sempre essere chiari ed esporre il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto applicato. A volte, invece, i negozi non propongono prodotti di fine stagione ma quelli che non sono stati venduti.

Conservare lo scontrino è fondamentale per procedere al cambio, in caso di merce difettosa o guasta. Attenzione anche all’affidabilità del sito di e-commerce quando si acquista online. Quando si fa shopping online è utile, e fa risparmiare tempo, il filtro che permette di visualizzare i capi in sconto in base alla taglia. In questo modo si creerà una selezione ad hoc che eviterà delusioni in caso di sold out o abiti non disponibili nella misura desiderata.