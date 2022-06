Scrub corpo, i migliori per l'estate 2022 da fare in casa e da acquistare

D’estate la pelle tende a seccarsi. Diventa, quindi, ancora più importante prendersene cura per mantenerla idratata e stimolare la rigenerazione cellulare. Scopriamo insieme alcuni scrub corpo che ci vengono in aiuto per avere una pelle setosa, abbronzata e a prova di carezza. Da fare in casa, o da acquistare in profumeria.

Esfoliare la pelle del corpo con uno scrub è fondamentale per permetterne la rigenerazione e averla sempre liscia e morbida. Anche con l’abbronzatura questo step della beauty routine si conferma essenziale. Molte persone erroneamente credono che esfoliare la pelle possa portare a perdere la tintarella.

In realtà, è esattamente il contrario. Fare regolarmente uno scrub corpo ci permette di rimuovere le cellule morte, stimolare la rigenerazione cellulare e ottenere, di conseguenza, un’abbronzatura uniforme e più duratura.

Gli scrub homemade per avere una pelle liscia e morbida

Gli scrub homemade sono facili da realizzare, efficaci ed economici. Possiamo, infatti, trovare tutti gli ingredienti comodamente nelle nostre dispense. Ecco alcune ricette.



Scrub con il sale

Lo scrub con il sale è il più noto ed economico. Per realizzarlo basta unire amido di riso a sale e bicarbonato. Per renderlo più delicato, possiamo aggiungere anche qualche olio idratante, come quello di mandorle dolci o di argan.

Lo zucchero e la sua azione esfoliante

Anche lo zucchero si rivela un utile alleato per la nostra pelle. Mescoliamolo all’olio di cocco, per garantire nutrimento alla pelle, o al miele. Possiamo anche aggiungere a questa ricetta un cucchiaio di succo di limone fresco o, se la nostra pelle è particolarmente secca o sensibile, un cucchiaio di yogurt o latte. Questo scrub, per la sua delicatezza, è indicato non solo per il corpo, ma anche per il viso e le labbra screpolate.

Scrub con il caffè

Mescoliamo in una ciotola qualche fondo di caffè con un pugno di sale fino. Questo scrub è perfetto per sgonfiare e drenare. Se aggiungiamo un olio naturale, come ad esempio quello di rosmarino o ginepro, si dimostra anche efficace nel favorire la circolazione.

La frutta e il suo potere nutritivo e antiossidante

I frutti ricchi di vitamina C, come kiwi e fragole, hanno un’azione antiossidante e detox per la pelle. La banana, invece, ricca di magnesio, potassio e vitamina B2, è perfetta per nutrire la pella secca. Mela e limone restituiscono tonicità. Schiacciamo la frutta fino a ottenere un composto cremoso, aggiungiamo poi zucchero e olio di mandorle dolci per una perfetta azione nutritiva ed esfoliante.

I prodotti per il corpo da provare in profumeria

SkinLabo, lo scrub allo zuchero

Un’emulsione in olio ricca di principi attivi che sciolgono gli accumuli di grasso e drenano i liquidi in eccesso, per un effetto tonificante. L’azione di micro massaggio e le particelle di zucchero levigano la pelle ruvida e secca, facilitano il ricambio superficiale dell’epidermide, donano alla pelle un aspetto più giovane, fresco e luminoso e stimolano la microcircolazione sanguigna. Contrasta gli accumuli di grasso e drena i liquidi in eccesso, per un effetto snellente, defaticante e per un risultato extra esfoliante ma delicato.

Biopoint Scrub Corpo Pure Detox

Rivitalizzante e tonificante, la sua fragranza fresca e agrumata darà alla pelle una sferzata di energia! La miscela di granuli di scorza d’arancia svolge un’azione esfoliante; il sale del mar morto riduce il ristagno dei liquidi, migliorando la microcircolazione e il sistema linfatico; la vitamina E dona morbidezza e idratazione; e un blend di 7 succhi di frutta contrasta l’azione dei radicali liberi.

Ayay Batty Boo, scrub tonificante glutei e cosce

Nel mese del Pride, parlando di beauty brand, non si può non citare Ayay, una realtà che ha fatto dell’amore, dell’inclusività e della libertà la sua filosofia di vita fin da subito.Il pack arcobaleno di un prodotto emblematico del brand, Batty Boo, è il simbolo di questo messaggio. Batty Boo è uno scrub tonificante ed esfoliante per pelli delicate e parti intime, con Aloe vera, microgranuli di albicocca e Olio d’Argan, è ottimo prima della depilazione, elimina le impurità, previene i peli incarniti e combatte la cellulite. Non un semplice scrub esfoliante, ma il tuo partner in crime per avere una pelle da sogno, morbida e pronta all’amore, già dal primo utilizzo!

Un prodotto di bellezza che è anche un invito a liberarsi dai pregiudizi, dai taboo e dalle etichette e ad amarsi e ad amare chi si desidera, con rispetto e consapevolezza!

Collistar Talasso-Scrub tonificante

Tra i prodotti icona di Collistar, Talasso-Scrub ha saputo ricreare l’efficacia di un trattamento SPA sfruttando i benefici del mare uniti agli oli essenziali, per un esclusivo trattamento che ricrea tra le pareti di casa una magica atmosfera.

Il Talasso-Scrub tonificante è una specialità che abbina i benefici della talassoterapia e dell’aromaterapia alle straordinarie proprietà di principi attivi italiani e del pregiato Ginepro della Sardegna. Molto più di un semplice esfoliante, è un vero trattamento pluriattivo che: leviga e rigenera, tonifica e defatica, idrata e nutre e conferisce vigore e benessere con un cocktail di purissimi oli essenziali naturali.