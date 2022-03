Bridgerton 2, in tendenza abiti e accessori ispirati all'India

Dal 25 marzo Bridgerton 2 è finalmente su Netflix con i nuovi 8 episodi. Proprio come accaduto con la prima stagione, anche la seconda sta influenzando le scelte in fatto di tendenze moda e shopping. Con l’arrivo delle sorelle Kate e Edwina Sharma, infatti, è corsa agli abiti e accessori di ispirazione indiana

La seconda stagione di Bridgerton ha inchiodato davanti ai teleschermi milioni di spettatori in tutto il mondo. E i costumi di Bridgerton 2 stanno influenzando anche le scelte di stile di tantissime persone: è “India mania”.

Nel primo weekend, la serie in costume basata sui romanzi di Julia Quinn ha totalizzato 193 milioni di ore visualizzate, battendo qualsiasi altra serie in lingua inglese uscita sulla piattaforma streaming. Bridgerton e la sua seconda stagione sono la serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix, e la seconda nella classifica generale dopo Squid Game con 1,65 miliardi di ore.

Bridgerton 2 conquista (di nuovo) con il suo stile

La trama di Bridgerton 2 si concentra infatti, oltre che sul bel visconte Anthony, sulle sorelle Kate e Edwina Sharma, che arrivano a Londra dall’India. Le due new entry della seconda stagione sono interpretate rispettivamente da Simone Ashley e da Charithra Chandran. Aumentano dunque le ricerche di abiti e accessori in stile indiano, che hanno visto un notevole incremento dei clic 24 ore dopo l’uscita della serie.

Ce lo svela un report di Stylight: è boom di ricerche per le pashmine (+37%) e per gli abiti da sera color viola (+34%), come quello indossato da Edwina Sharma.

Molto richiesti anche i bangles, ossia i braccialetti rigidi tradizionalmente indossati dalle donne indiane, che hanno registrato un incremento nelle ricerche del +28%. Altro trend che emerge da Bridgerton 2 sono le ballerine con i lacci (+31%). Salgono inoltre le ricerche di abiti da sera color pesca/salmone (+23%) e di abiti in stile impero (+18%).

Le sorelle Sharma portano a Londra il fascino dello stile indiano

L’arrivo a Londra dall’India delle sorelle Sharma provoca più di uno sconvolgimento. Edwina è in cerca di un marito nobile per assicurare una rendita per sé e per la madre, che anni prima aveva abbandonato l’Inghilterra per sposare un indiano non aristocratico. E il prescelto come futuro marito di Edwina è proprio il visconte Anthony Bridgerton, attratto però da Kate, sorella maggiore di Edwina. Kate e Edwina si contendono dunque lo stesso uomo.