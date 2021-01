Astro beauty, i prodotti ispirati ai segni zodiacali

La bellezza pensata in base ai segni zodiacali è rivolta a tutte coloro che credono fortemente nell’influenza dello zodiaco. Prodotti con packaging e profumazioni declinati e differenziati per interpretare al meglio il carattere di chi lo indossa.

Le stelle influiscono anche sulla nostra bellezza e beauty routine. I segni zodiacali, reinterpretati in questa nuova chiave beauty, sono il trend del momento, un must-have che agglomera non solo le cultrici delle ultime tendenze, ma anche le appassionate di astrologia e le estimatrici della cura di pelle e capelli. A porsi quali promotrici dell'”astro beauty“, ci hanno pensato diverse linee di prodotti di bellezza, proponendo prodotti imperdibili ed inediti.

Maria Nila, la linea beauty per capelli ispirata ai segni zodiacali

Questo Natale Maria Nila, la linea svedese per la cura e la protezione dei capelli, realizzata con componenti di origine vegana al 100%, si ispira al cielo stellato per creare cofanetti regalo dedicati all’hair-care, pensati per dar voce in modo giocoso alla personalità dei segni zodiacali. Un’idea che rievoca i tratti distintivi delle magiche creature dello zodiaco, concentrandosi esclusivamente sui suoi protagonisti animali per creare delle illustrazioni piene di colori ed energia che sottolineano l’impegno del brand verso il mondo animale, riflesso in una catena di produzione sempre attenta all’impatto ambientale. Le confezioni sono pensate per poter essere riutilizzate come contenitori versatili, perfetti per proteggere gli accessori della beauty routine nel bagno.

Maria Nila: i cofanetti beauty per i segni zodiacali

Maria Nila si è concentrata esclusivamente sui protagonisti “animali” dello zodiaco, dando vita a 7 set. Ciascun cofanetto per la cura dei capelli, è dedicato a un segno zodiacale. Ognuno dei 7 cofanetti che compongono la collezione Holiday 2020 contiene una combinazione di Shampoo e Balsamo dedicata a un tipo di capello specifico. Il tocco finale? Maria Nila aggiunge in ogni set un piccolo pensiero aggiuntivo: ogni Holiday Box contiene una mini taglia di Argan Oil per dare ai capelli una dose extra di coccole durante le fredde giornate invernali. Fa eccezione la Eco Therapy Revive Box perché il packaging di Argan Oil non è prodotta utilizzando Ocean Waste Plastic.

Structure repair è dedicato al Cancro.

è dedicato al Cancro. Pure volume è stato pensato rifacendosi al Leone.

è stato pensato rifacendosi al Leone. Head & hair heal rappresenta il Capricorno.

rappresenta il Capricorno. True soft si rifà all’Ariete.

si rifà all’Ariete. Luminous Colour rievoca il Toro.

rievoca il Toro. Sheer Silver prende spunto dai Pesci.

prende spunto dai Pesci. Eco Therapy Revive si ispira allo Scorpione.

Slip, le mascherine beauty per i segni zodiacali

Sempre in tema zodiacale, per riposare meglio e prendersi cura della pelle, Slip ha realizzato le mascherine notte in pura seta declinate secondo il segno zodiacale. Un accessorio alla moda ed eccentrico, è disponibile sul sito del brand.

Kiehl’s, la linea beauty ispirata all’oroscopo cinese

Lunar New Year’s Collection, è la collezione in edizione limitata di Kiehl’s per il Capodanno cinese. Per celebrare l’anno del Bufalo, il brand ha reinterpretato il pack dei suoi prodotti più iconici con le illustrazioni del bufalo Moxie. Nello specifico, si tratta di un tonico lenitivo alla calendula, di una crema idratante effetto 24 ore e di un contorno occhi nutriente a base di avocado.

Merci Handy, gli igienizzanti mani ispirati allo zodiaco

Per una bellezza sempre più personalizzata e che rispecchi l’umore del giorno, Merci Handy ha lanciato la collezione di igienizzanti mani declinati in base al segno zodiacale. Sono 12 gli igienizzanti, come i segni. Le profumazioni sono pensate per rispecchiare il carattere di chi lo usa. Una chicca beauty da tenere sempre in borsa.