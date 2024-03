Loretta Caponi, il set per la tavola dell'Hotel Savoy Firenze

Loretta Caponi porta la primavera al ristorante Irene dell’Hotel Savoy di Firenze con sottopiatti e tovaglioli ricamati per il menù di Fulvio Pierangelini

Sboccia la primavera sulla tavola del ristorante Irene dell’Hotel Savoy di Firenze. Loretta Caponi ha creato un set di sottopiatti e tovaglioli ricamati per il lancio del nuovo menù di primavera dello Chef Fulvio Pierangelini. La cena, in onore dell’equinozio di primavera, ha coinvolto giornalisti, friend of the brand e socialite fiorentine. Le primizie della nuova stagione, ispirate alle creazioni dello chef, si ritrovano nei sottopiatti e tovaglioli in lino grosso, rigorosamente italiano, con bordo bianco e ricamati a punto catenella.

Ogni posto poi ha il tovagliolo ricamato con un elemento diverso della composizione. Ad esaltare l’unicità e la grande diversità della stagione della rinascita. I set del brand sono poi ricamati con filo di cotone, per combinare con eleganza al meglio i colori tenui delle primizie con la praticità necessaria per oggetti come questi.

Loretta Caponi X Fulvio Pierangelini

Gli iconici ricami di Loretta Caponi sono disegnati uno ad uno a mano e, ciascun disegno, viene forato poi con la tecnica dello “spolvero”. Ovvero un’antica pratica di preparazione degli affreschi sin dall’antichità, da sempre usata anche nell’arte del ricamo. Il punto catenella è un elemento super distintivo delle creazioni di Loretta Caponi.

Una tecnica che ha permesso di creare composizioni di ricami con anche più di cento colori di fili diversi. Sempre minuziosamente e perfettamente amalgamati dalla sapienza artigiana della Direttrice Creativa, Lucia Caponi, figlia della fondatrice Loretta. Loretta e Lucia hanno così sviluppato più di 20.000 disegni di ricami in oltre cinquant’anni di storia della bottega fiorentina, realizzando creazioni sempre più uniche ed esclusive per clienti straordinari da tutto il mondo. Dalle case reali ai nomi più importanti dell’imprenditoria financo ad alcune suuper star di Hollywood.