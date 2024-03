Eton, la nuova capsule di camicie Archive II

Eton ha svelato Archive II, la nuova capsule collection di nove camicie limited edition che cattura l’essenza del brand attraverso modelli smart casual

Eton, noto per le sue camicie impeccabili e la sua estetica sofisticata, ha svelato Archive II. La seconda capsule collection in edizione limitata che cattura l’essenza del brand attraverso modelli contemporanei. Questa serie comprende nove diverse camicie eleganti realizzate utilizzando i tessuti pregiati dell’archivio del marchio. Rispecchia il fascino dello stile SS24 ed è caratterizzata da modelli smart casual in linea con il panorama contemporaneo dell’abbigliamento da uomo.

Reinterpretando e reintegrando i tessuti d’archivio, la maison dunque rende omaggio ai motivi e alle texture del suo heritage. Il lancio di Eton Archive II poi è il risultato della passione di esigenti clienti per iconici capi di lusso. Materiali pregiati si ma anche omaggio alla propria storia senza compromettere esclusività e super lusso. La capsule collection sarà disponibile dal 6 marzo presso rivenditori selezionati e sul sito del brand.

Eton Archive II

Ogni camicia Eton Archive II osserva la filosofia di design del brand. E celebra lo stile smart casual super contemporaneo. Ricercando negli archivi, la collezione reinventa stampe e motivi con sensibilità moderna, per soddisfare le necessità sartoriali dell’uomo della maison.

La collezione propone una gamma di micro-stampe discrete, tra cui il motivo pied-de-poule, a quadretti, a medaglione e a righe armonizzate in una palette di sofisticate tonalità terra dall’avorio e dal sabbia al blu marino con contrasti bianchi.

La cura meticolosa con cui ogni capo è creato permette loro di integrarsi perfettamente in qualsiasi guardaroba maschile moderno, e riflette sia la versatilità che lo stile intramontabile del brand. Eton è un marchio di camicie ed accessori di alta gamma da uomo, tra i leader mondiali nella sua categoria, fondato nel 1928 in Svezia e distribuito in 50 paesi del mondo.