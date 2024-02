Lo stilista francese Simon Porte Jacquemus festeggerà il quindicesimo anniversario del suo brand con un evento esclusivo: una sfilata a Capri il prossimo 10 giugno

Il designer sceglie sempre location suggestive per le sfilate delle sue collezioni. Che hanno come sfondo la natura, come i campi di lavanda della Provenza o le dune di sale della Camargue. Oppure l’arte e l’architettura, come la reggia di Versailles o la Fondazione Maeght. Ebbene per la sfilata che festeggia i 15 anni del brand, Simon Porte Jacquemus ha scelto Capri, la meravigliosa Isola Azzurra.

In fashion show andrà in scena il 10 giugno a Casa Malaparte, una villa modernista situata su un promontorio roccioso dell’isola, con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo.La sfilata di Jacquemus a Capri si preannuncia come un evento senza precedenti. Per la prima volta nella storia, Casa Malaparte aprirà le sue porte al mondo della moda, offrendo una cornice unica e iconica alle creazioni del brand.

Jacquemus sfila a Capri per i 15 anni del brand

Lo stilista ha dichiarato di essersi ispirato al film “Le Mépris”, un film del 1963 scritto e diretto da Jean-Luc Godard e tratto dall’omonimo romanzo del 1954 di Alberto Moravia. La pellicola, interpretata da una giovanissima Brigitte Bardot, è stata girata proprio a Casa Malaparte. La bellezza e la modernità della villa hanno colpito profondamente Jacquemus, che ha deciso di celebrare il suo anniversario sfilando in questo luogo magico.

L’evento sarà un’occasione imperdibile per ammirare le creazioni di uno dei più talentuosi stilisti del panorama contemporaneo. La sfilata di Jacquemus a Casa Malaparte si preannuncia come un vero e proprio happening, che unirà moda, arte e cultura in un’esperienza unica. Lo stilista francese ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare e di creare eventi unici e memorabili.

Non resta che attendere il 10 giugno per scoprire le nuove creazioni di Jacquemus e per vivere l’emozione di una sfilata in un luogo magico come Casa Malaparte!