Harmont & Blaine: la FW24 fra stile, AI e nuova estetica

Stile, Intelligenza Artificiale ed evoluzione estetica si incontrano nella collezione Harmont & Blaine FW24. Capi Quiet Elegance, Retro Future, Alta Quota!

Stile, Intelligenza Artificiale ed evoluzione estetica sono i must have della nuova collezione Harmont & Blaine FW24. Una linea formata da tre guardaroba principali. Quiet Elegance esplora il design dell’essenza, Retro Future indaga il lato artistico del colore e Alta Quota il comfort delle pause nella natura. In particolare Retro Future immagina la creatività del futuro utilizzando la tecnologia di ultima generazione. Lo scopo? Elaborare nuovi pattern e nuove grafiche ad alto tasso di innovazione e sperimentazione.

I capi sono dunque in un mondo avveniristico.Qui l’AI ha trasformato e reinventato scenari iconici della città di origine del brand: Napoli. La città appare in cartoline a colori che reinterpretano i luoghi simbolo. Come Piazza Plebiscito, Castel dell’Ovo, San Gregorio Armeno e altri luoghi dai Quartieri Spagnoli alla metropoli sotterranea.

Harmont & Blaine FW24 Quiet Elegance

Nel dettaglio della collezione Harmont & Blaine FW24, la Quiet Elegance si lega a un concetto di semplicità essenziale che pone l’accento su comfort, leggerezza e praticità dei capi work&leisure. Si esalta l’attenzione al dettaglio, l’eccellenza della manifattura e la qualità intrinseca dei tessuti di transizione come cotoni, lini e mischie di fibre naturali e pregiate come lana e cashmere.

L’estro emerge dalla profondità e dalla purezza di colori chiari che rievocano paesaggi del Mediterraneo mantenendo un senso di continuità con l’estate: toni di beige, off-white, acquamarina e ottanio per una palette tenue e sofisticata, in un ritmo continuo di mix e accostamenti fluidi. Tra i capi must have del marchio: la maglia merino in edizione limitata, dipinta a mano da artigiani italiani miscelando tutti i colori in pennellate pittoriche dal tratto astratto e irregolare.

Retro Future di Harmont & Blaine

Le vibrazioni cool & colorful dell’Intelligenza Artificiale ispirano dunque pattern e grafiche distintive di Retro Future, con nuance calde e solari come giallo, ocra, rosso e rosa. Le righe iconiche del brand sono ricodificate su camicie prodotte in co-lab con Albini, che ha coniugato tecnologia e know-how italiano in un prodotto di grande valore e personalità.

I motivi Argyle della maglieria si ritrovano in disegni futuristici dall’effetto pixellato, anche su stampe, colli delle polo e fodere interne dei capi femminili.I pesi virano verso una maggiore densità, con l’introduzione del velluto, del fustagno e dei piumini protettivi.

La super chicca? La nuova capsule MY DOG AND I, con la proposta di maglie in misto lana/cashmere coordinate, girocollo e collo alto, per il padrone e il suo amico a quattro zampe. Per la prima volta una capsule che pone sempre più attenzione al benessere degli animali e alla loro salvaguardia. Così come delle persone e del pianeta, con progetti di sostenibilità ad hoc!

Harmont & Blaine ad Alta Quota

Infine la collezione affronta la stagione fredda negli chalet ad Alta Quota di montagna da sempre affini allo spirito outdoor del brand. La palette è più decisa, con toni scuri di nero, grigio e verde intervallati da bianco e turchese. L’approccio stilistico considera un’evoluzione più tecnica e performante, con fibre innovative e alternative dalle proprietà elevate di isolamento e termoregolazione, anche su camicie e maglie dalla mano elastica.

La novità? La nuova capsule di piumini over e super-soft, modellati con un particolare tipo di nylon ripstop con una sfumatura titanio lucida e cangiante. Il tessuto giapponese è integrato con un’imbottitura 750gr in piuma d’oca in grado di proteggere dal freddo fino a 20° sotto zero.

Inoltre i nuovi stivaletti hybrid-hiker del marchio in un mix di materiali ad alta resistenza come nylon, cordura e pelle, sono abbinati a una suola chunky in gomma bianca sia da montagna che da città.