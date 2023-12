J’Essentia, l'arte indossabile della capsule SS24

J’Essentia porta avanti il concetto di arte indossabile dal suo atelier, creando una capsule SS24 che ispira chi le indossa ad adornarsi con l’arte eterna!

Fondata nel 2020 sullo sfondo pittoresco della costa siciliana, l’atelier J’Essentia rappresenta un rifugio in cui arte, moda e design convergono per manifestare una bellezza tangibile. Più di un semplice spazio fisico, rappresenta un regno ideale in cui anima, mente, corpo e spirito si uniscono per creare. La maison abbraccia un approccio olistico, fondendo la pianificazione multidisciplinare con il talento degli artigiani locali.

E, in questo modo, esemplifica la fusione di tradizione e innovazione, artigianato e industrializzazione, passato e futuro. Tutto ciò avviene con un impegno incrollabile verso l’etica del Made in Italy, radicato saldamente nel cuore della Sicilia. Questa regione intrisa di storia e influenzata da antiche civiltà, rappresenta un crogiolo creativo per il brand. Oggi, questa terra accoglie la visione contemporanea di Francesca Jennifer Puzzo.

J’Essentia SS24

J’Essentia porta avanti il concetto di arte indossabile. La capsule SS24 ispira ad adornarsi con l’arte eterna. Al cuore le opere geometriche e simboliche create da Francesca Jennifer Puzzo. La capsule Piume di Pavone riprende il pattern dell’opera “Dipinsi l’anima”, la tela vincitrice alla Biennale internazionale d’arte di Barcellona e selezionata da Vittorio Sgarbi per l’Annuario Artisti Internazionali 2023.

Le piume di pavone rappresentano un dialogo tra anima e materia che conduce l’essenza di ogni donna a splendere con texture pregiate su raso imperiale. Nella capsule Sicilia Bedda ci sono poi i simboli tipici della tradizione. Fra cui il pupo siciliano, la ruota del carretto e la trinacria. La palette cromatica è un omaggio alla Sicilia con il rosso dell’energia vulcanica, il giallo del sole e il blu del mare cristallino dell’isola. Mescolati con il bianco e il nero e il viola della sinergia tra maschile e femminile.

Creazioni J’Essentia

Queste creazioni prendono vita sotto forma di tessuti ricercati ed esclusivi. E ciascun pezzo è una fusione armoniosa di tradizione e avanguardia. I foulard in seta leggera incarnano l’eccellenza del lavoro di J’Essentia. Tradotti poi in più semplici sciarpe o in delicati tubolari.

Grande sartorialità per i lunghi caftani in morbido satin, i kimono in twill e gli eleganti abiti da giorno e da sera, adatti ad ogni occasione. Infine c’è la pelletteria.