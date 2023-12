La Prima alla Scala ha aperto la stagione d’Opera 2023/24: al Teatro alla Scala in scena il Don Carlo di Verdi. Ma a dare spettacolo è stato il look degli ospiti!

Ieri, 7 dicembre 2023, giorno di Sant’Ambrogio, il Teatro alla Scala ha aperto la sua stagione con l’attesa Prima. Dopo 15 anni, è andato in scena il Don Carlo di Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Lluís Pasqual. Il dramma in 4 atti della durata di quasi 4 ore è l’occasione mondana più importante della capitale della moda. E anche quest’anno non sono mancate personalità di spicco della politica internazionale e celebrities dello show-biz.

Mentre l’anno scorso era protagonista Giorgia Meloni in abito blu notte, quest’anno ha vinto il nero e il luccichio degli strass, proprio come l’abbinamento tra nero e oro barocco prevalente nell’opera del Don Carlo. In abito scuro molti uomini, dall’affascinante Louis Garrel in cravatta e griffato Giorgio Armani, a Roberto Bolle che abbina al tuxedo un mantello extra lungo en pendant. Lo stilista più presente della Prima è ancora Giorgio Armani. Ça va sans dire!

I fashion look della Prima alla Scala 2023

Ha scelto Giorgio Armani Privé l’étoile della Scala Nicoletta Manni, con un long dress a colonna in tessuto scintillante con motivo a losanghe sul busto e gonna nera fluida con pochette rigida in pendant.Sofisticata!

Per la prima ballerina della Scala, Martina Arduino, un dress senza spalline con la scollatura dritta, corredato da accessori in velluto e da uno scialle bordato di frange. Impeccabile!

La musicista Laura Marzadori, primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ha optato per un abito monospalla blu dalla linea a sirena, una creazione couture di Moschino. Come accessori molti bracciali di Cartier e Chopard. La super chicca? La borsetta a forma di cuore con pietre colorate. Scintillante!

Concita De Gregorio in Valentino

La giornalista Concita De Gregorio ha stupito con un abito couture in tonalità Pink PP di Valentino. Ok la quota Barbiecore. Ma l’effetto Barbie all’Opera…anche no. Fuori luogo!

La danzatrice e coreografa russa Anna Olkhovaya invece ha scelto un principesco abito color corallo in tulle tempestato di cristalli di Giorgio Armani Privé. Davvero incantevole!

Tante anche le ospiti della serata vestite di rosso o con tocchi di questo colore, simbolo della lotta al femminicidio, tema quanto mai attuale. Su tutte si è distinto il noto medico chirurgo estetico, Dvora Ancona, che ha indossato un sontuoso abito in mikado di seta rosso rubino di Lorenzo Riva con ricami in filo d’oro ispirato al Don Carlo diretto da Zeffirelli. Super teatrale!

Infine l”influencer Mattia Boffi ha sfoggiato un capo di Tiziano Guardini. Senz’altro uno dei mantelli più notevoli della serata, laminato e decorato con un motivo geometrico ad intaglio in oro. Davvero glamour!