Louis Vuitton, a Taormina il primo Café in Italia

Un nuovo capitolo di stile e lusso sbarca a Taormina grazie a Louis Vuitton. La Maison, sempre in cerca di nuove avventure, inaugura il suo primo Louis Vuitton Café by Timeo insieme alla nuova boutique

Louis Vuitton fa il suo ingresso a Taormina. Una meraviglia nota per i panorami mozzafiato e per il Teatro Antico, un antico teatro greco-romano ancora oggi in funzione. La cittadina è una delle meta turistiche più ambite della Sicilia, ed in questa estate 2023 è presa d’assalto da turisti, soprattutto americani. Il merito è anche della serie HBO “White Lotus”, che ha contribuito a mettere sotto i riflettori questa incantevole località siciliana.

Dopo il grande successo della seconda stagione della serie, anche il Guardian e il New York Times hanno dedicato spazio alle meraviglie di Taormina, la terrazza sul mare che si adagia su un colle affacciato sul Mar Ionio, con una vista mozzafiato sull’Etna. Quest’estate dunque, tra suggestive rovine antiche, dirupi rocciosi e incantevoli spiagge, è sbarcato a Taormina anche Louis Vuitton.

Louis Vuitton, la boutique a Taormina

Una formula già collaudata dalla Maison, quella di portare il suo stile accattivante in destinazioni estive di culto nel mondo, raccontando la filosofia del marchio attraverso pop-up, esperienze culinarie e takeover sulle spiagge. Ed è così che la boutique di Taormina accoglierà le nuove collezioni Louis Vuitton uomo e donna.

E al primo piano, il Café Louis Vuitton by Timeo. Salendo dal piano terra al primo piano del negozio, si entra in uno spazio luminoso e intimo, arricchito da dettagli in rovere bianco e legno naturale. Il design degli interni è un mix di arredi vintage e oggetti di design, tutti ispirati all’estetica e ai materiali locali, come la carta da parati in rafia e i tappeti siciliani Maiolic.

Dettagli unici come mensole in vetro sospese con corde in fibre naturali e un bassorilievo ispirato al paesaggio siciliano lungo la scala completano il quadro. Tra soffitti affrescati e ingressi ad arco, spicca la collezione LV By The Pool, con capi d’abbigliamento, accessori, complementi d’arredo e molto altro. Il celebre Monogram di Louis Vuitton è stato reinventato come un motivo decorativo a mosaico, sia in stile acquerello che come elemento grafico. Una chicca esclusiva dello store è la borsa Taormina Neverfull, una versione speciale del celebre modello.

Tra le proposte, il cofanetto delle Louis Vuitton Summer Resort City Guides e l’ultima aggiunta alla collezione Fashion Eye della Maison, ItalianRivieras di Slim Aarons, che racconta l’estate italiana della riviera attraverso scatti iconici del grande fotografo del jet-set.

Il primo Louis Vuitton Café by Timeo in Italia

Ma la vera novità è al primo piano, dove il Louis Vuitton Café by Timeo accoglie i visitatori con il suo ingresso dedicato. Qui, l’estate irrompe attraverso l’eco della collezione SS23 LV By The Pool. L’arredo e i tessili per la tavola si fondono armoniosamente con il design degli interni. L’atmosfera è arricchita da grandi piante e dalla poltrona Bulbo, che diventano i fili conduttori di questo spazio. Sotto un baldacchino di tessuti ondulati, con una vista panoramica sul mare, si apre la sala, circondata da una parete esterna rivestita con tessere di ceramica dai motivi grafici blu, le piastrelle azulejos, in perfetta sintonia con i colori delle acque circostanti.

Il Café, gestito dal team del Grand Hotel Timeo di Belmond, offre 14 posti a sedere ed è un’oasi intima, elegante e sofisticata, con servizio tutto il giorno. La sua offerta culinaria spazia dai croissant con crema di pistacchio alle mini cassate e agli arancini, oltre a deliziosi dessert siciliani. Da non perdere l’aperitivo dalle 18.00 alle 22.00, e fino alle 23.00 il venerdì e il sabato, con specialità proposte dallo Chef Roberto Toro. Con un menù à la carte e un menù drink, che comprende il rinfrescante Taormina Spritz, il Café è il luogo ideale per vivere momenti di piacere in un ambiente esclusivo.