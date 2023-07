Varrone Pasta, tradizione italiana e cucina conviviale

L’imprenditore ligure Massimo Minutelli ha aperto a Lucca il locale Varrone Pasta, la sua nuova avventura fra tradizione italiana e cucina conviviale!

Dopo Varrone Pizza, ha aperto a Lucca Varrone Pasta. Ovvero un brand di ristorazione fra antica tradizione italiana e cucina conviviale. Massimo Minutelli, founder ligure di Varrone, ha saputo trasformare in lavoro e mission quella che fin da piccolo è stata la sua passione: la gastronomia d’eccellenza. Varrone Pasta dunque è un nuovo progetto che mira a valorizzare i piatti italiani più conosciuti nel mondo.

In Piazza Anfiteatro, nel centro di Lucca, con i suoi 100 posti, la nuova cucina di Varrone riesce a fare sentire a proprio agio i suoi ospiti in un’atmosfera conviviale e con proposte dove le materie prime e la grande qualità sono protagoniste. Varrone Pasta è dunque il nuovo indirizzo e punto di riferimento per gli amanti del simbolo della cultura italiana e depositaria di tradizione e innovazione.

Primi Varrone Pasta

Trenta sono i primi piatti della tradizione Italiana, divisi tra grandi classici, ricette toscane e sapori del mare. Il menu inizia con Sua Maestà il tagliolino al pomodoro, sicuramente uno dei piatti che più rappresenta l’Italia; a seguire la Sicilia con la pasta alla Norma, poi la Liguria con il pesto di Prà e dopo il Lazio con la carbonara o la amatriciana. Non può mancare poi una tappa a Napoli con gli gnocchetti alla Sorrentina.

E ancora, la grande tradizione Toscana: le zuppe, i pici all’aglione, il tordello di patate del Mugello. Poesia. Sapori semplici capaci di nutrire profondamente le nostri menti e le nostre anime. Un’attenzione particolare va anche per coloro che sono intolleranti al glutine, grazie a impasti e condimenti gluten-free.

Simbolo della manualità italiana, ecco che Sonia, abile impastatrice, prepara i più svariati tipi di pasta e li stende su una lastra di marmo di Carrara. Vedere i movimenti esperti di Sonia attraverso il vetro, intenta a lavorare con sapiente arte pasta, farina, uova, acqua e sale, è come assistere ad una performance incantatrice.