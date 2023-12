Panettone, le proposte più golose per Natale 2023

Il Natale è sinonimo di molte tradizioni, ma nessuna è forse più dolce e irresistibile del panettone. Questo soffice e profumato dolce natalizio ha da tempo conquistato i cuori e i palati di persone in tutto il mondo, diventando una delizia imprescindibile durante le festività. Dalle ricette di Chef Cannavacciolo a quelle di altri rinomati brand di pasticceria, ecco una selezione di panettoni per Natale 2023

Il panettone affonda le sue radici nella tradizione milanese. La sua storia risale al medioevo, ma la sua popolarità ha raggiunto l’apice nel corso del tempo, diventando una leccornia internazionale. La leggenda del suo nome ha origini incerte, ma si racconta che derivi da “pan de Toni”, un giovane pasticcere milanese la cui invenzione ebbe un successo straordinario. La preparazione del panettone è un’arte che richiede maestria e dedizione. Gli ingredienti chiave includono farina di alta qualità, uova, burro, zucchero, frutta candita e uvetta.

Il lievito naturale è uno degli elementi distintivi che conferisce al panettone la sua consistenza soffice e alveolata. Il processo di preparazione è lungo e meticoloso. La pasta viene lavorata attentamente, quindi deve lievitare più volte prima di essere infornata. Questo processo di lievitazione contribuisce a creare quella caratteristica alveolatura che rende il panettone irresistibilmente soffice.

Panettone, una delizia per tutti i gusti

Il panettone ha conosciuto diverse varianti nel corso degli anni. Oltre alla versione classica con uvetta e frutta candita, ci sono numerose reinterpretazioni che si adattano ai gusti più moderni. Alcune varianti includono cioccolato, crema pasticcera, frutti di bosco e persino versioni salate per soddisfare i palati più esigenti. Ecco alcune gustose proposte di panettone per Natale 2023.

Il panettone di Chef Antonino Cannavacciuolo

Dal Laboratorio di Alta Pasticceria Artigianale dello Chef Antonino Cannavacciuolo sono in arrivo tante novità per celebrare le Feste con gli affetti più cari. Ai classici e imperdibili evergreen, che onorano la tradizione, si aggiungono quest’anno due nuove e golosissime limited edition e torna, a grande richiesta, il formato da 500 grammi. Realizzate dal Pastry Chef Kabir Godi, queste prelibate creazioni delizieranno i palati di tutte le età.

Le due limited edition sono dedicate a chi ama le declinazioni gourmet del dolce simbolo di Natale: il Panettone Nocciola e Limone, che omaggia Campania e Piemonte (rispettivamente terra di nascita e di adozione dello Chef Cannavacciuolo), è un irresistibile incontro tra i sapori agrumati del limone e l’intensità dei cremini alla nocciola racchiusi nel soffice impasto ricoperto da una croccante glassa di mandorle e nocciole tritate. E, per i più golosi, è disponibile anche una seconda versione in edizione limitata con la sac-à-poche ripiena di crema alle nocciole e cacao, preparata artigianalmente dal Laboratorio di Alta Pasticceria e perfetta per farcire il panettone al cospetto degli ospiti proprio come a casa di un vero chef.

Il Panettone Marron Glacès è, invece, il connubio perfetto per chi predilige i gusti autunnali. Nell’impasto, oltre al profumo di limoni, arance e mandarini canditi, i preziosi cubetti di marron glacès danno vita a una sinfonia di dolcezza. A coronare questa golosità, una deliziosa glassa di mandorle.

Il Panettone Marron Glacès è confezionato in un elegante packaging in latta, perfetto come idea regalo. Tutti i Panettoni sono acquistabili presso i punti vendita di “Antonino – Il Banco di Cannavacciuolo” (a Vicolungo The Style Outlets e a Orta San Giulio), e nello shop online.

Linea Sac à poche di Vergani, le gustose novità per Natale 2023

Il grande successo della Pandoro Experience con crema al pistacchio dello scorso anno ha stimolato Vergani ad ampliare la propria Linea Sac à poche con quattro nuove proposte. Anzitutto con un secondo Pandoro da farcire con una deliziosa crema al Caramello Salato: un vero e proprio kit del perfetto goloso in cui la fragranza del soffice dolce veronese viene esaltata da una ricca e morbida crema al caramello salato. Pistacchio e caramello salato… chi si aggiudicherà quest’anno il gradino più alto del podio?

Ma le novità non finiscono qui! Perché anche gli affezionati del Panettone potranno questo Natale sbizzarrirsi con creme e farciture. Infatti, nella Linea Sac à poche fanno il loro ingresso tre autentici outsider: il Panettone con crema al gianduia crunchy, il Panettone con crema al pistacchio e infine un’inedita versione al cremino con copertura al cioccolato. Il panettone Soave (senza uvetta e senza canditi), prodotto secondo metodi artigianali con lievito madre naturale e una lenta e accurata lavorazione, viene così proposto in abbinamento a tre irresistibile creme da dosare a piacimento per un’esperienza di gusto ancora più personalizzata. I Panettoni e i Pandori Vergani della Linea Sac à poche sono in vendita nei migliori supermercati e online.

Il panettone di Cavalletti fatto come 50 anni fa

La Pasticceria Cavalletti è un’eccellenza tutta romana che negli ultimi anni ha saputo trovare il perfetto equilibrio tra tradizione e visione contemporanea dell’arte pasticcera. Da poco più di tre anni ne ha preso le redini Christian delle Fave, imprenditore veterano del settore food. A guidare invece il laboratorio di pasticceria c’è da oltre 25 anni Valter Luzi che ne cura ogni fase dalla creazione fino all’arrivo dei prodotti nella vetrina degli store. Tanti i prodotti che hanno reso storica questa pasticceria e tra questi spicca il dolce natalizio per eccellenza: il panettone. Il panettone di Cavalletti viene fatto come 50 anni fa, sempre con lo stesso lievito madre curato con premura. Un lievito madre fatto con la frutta (banana, pera e mela). La lievitazione raggiunge poi le 36 ore (38 per l’impasto al cioccolato) e gli ingredienti utilizzati sono solo materie prime di altissima qualità, dal burro ai tuorli d’uovo.

I panettoni sono in 4 differenti gusti: classico con uvetta australiana, cedro e canditi, uvetta, pistacchio, cioccolato. Gli impasti si “mettono in moto” a partire dalle 6 del mattino e ognuno di essi lievita per tre ore, lontano l’uno dall’altro, così da poter riposare tutta la notte prima del rimpasto e di una nuova lievitazione. Il formato è unico 750 g, eccezion fatta per la versione classica proposta anche nell’opzione da 2 kg.

Il panettone di Giacomo Milano

Il panettone di Giacomo Milano è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per le famiglie milanesi, e non solo, all’insegna della condivisione e della convivialità. Questo panettone nasce da una ricetta tradizionale di Giacomo Pasticceria, con oltre trenta ore di lievitazione naturale e materie prime di alta qualità. Profumata vaniglia Burbon del Madagascar, scorzette di arancia calabresi e uvetta della Turchia sono gli ingredienti che lo rendono unico.

Oltre al panettone classico e il pandoro artigianale, quest’anno, la proposta per il Natale si amplia con uno speciale panettone in edizione limitata realizzato in collaborazione con Cabana. Il panettone, proposto nella variante con golosa farcitura di gianduia a pezzi, è presentato in una preziosa latta disegnata da Cabana, con riferimenti a motivi floreali ispirati ai disegni di Mongiardino e agli interni del ristorante stesso. I grandi lievitati di Giacomo Milano sono disponibili in tutti i ristoranti e le botteghe del gruppo e online su shop.giacomomilano.com.

Pistì, il panettone al pistacchio

Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna da un’idea di Nino Marino, allora manager creativo proveniente dal settore alimentare e Vincenzo Longhitano, dirigente cresciuto in una storica famiglia di produttori di Pistacchio. Oggi Pistì impiega stabilmente circa 200 dipendenti specializzati, dando soprattutto grande valore alla mano d’opera femminile in azienda, che costituisce circa il 90% del totale.Il fatturato globale di Pistì è oggi di quasi 80 milioni di euro e i prodotti vengono venduti unicamente al dettaglio specializzato come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita o sono direttamente acquistabili dallo shop online.

Il panettone farcito di crema al Pistacchio di Bronte è ricoperto di cioccolato fondente 70% e pistacchi di Bronte. Confezionato in un elegante incarto a mano, sua maestà il pistacchio è pronto a conquistare le tavole degli italiani nelle settimane più attese dell’inverno: che sia un dolce regalo per amici e parenti o il must have di fine pasto, l’importante è che sia abbondante… di sofficità!