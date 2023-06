Latin American Fashion Awards, a novembre la 1° edizione

Il prossimo 4 novembre, nella Repubblica Dominicana, si svolgerà la prima edizione dei Latin American Fashion Awards. In giuria Anna Dello Russo, Sara Sozzani Maino, Kean Etro e Margherita Maccapani Missoni!

Latin American Fashion Awards, l’evento fondato da Constanza Etro e Silvia Argüello, ha annunciato i membri della sua prestigiosa giuria internazionale durante un evento al Portrait Milano. Evento che ha riunito alcuni dei giurati e amici del festival per celebrare e sostenere i migliori talenti latinoamericani nel mondo. La sua mission? L’inclusione, la diversità, la sostenibilità e l’amore per il proprio Paese sono senza dubbio i valori condivisi dall’evento e dalla giuria internazionale.

Unita poi alla missione di costruire una piattaforma globale che accenda i riflettori sui talenti latinoamericani. La prima edizione del premio si svolgerà sabato 4 novembre 2023 nell’iconico anfiteatro di Altos de Chavón a Casa de Campo, nella Repubblica Dominicana. Le iscrizioni sono gratuite per tutti i talenti latinoamericani nel mondo che desiderano candidarsi alle 12 categorie di premi attraverso il sito www.latinamericanfashionawards.com. Le iscrizioni chiudono il 30 giugno 2023.

La giuria di Latin American Fashion Awards

Tanti i nomi in giuria, che valuteranno le candidature e decreteranno i vincitori per 12 categorie di premio. Dal miglior fashion designer al brand emergente, dal fashion film al progetto responsabile, fino alla modella e all’influencer dell’anno. Le nomination saranno annunciate online su latinamericanfashionawards.com il 5 settembre. A giudicare i creativi saranno nomi della fashion industry come Anna Dello Russo, Sara Sozzani Maino, Kean Etro, Margherita Maccapani Missoni, Carlos Nazario, Carlo Capasa, Steven Kolb, Oskar Metsavaht e Indya Moore.

Per sostenere la crescita dei talenti latinoamericani, l’evento ha sviluppato co-lab e mentoring con istituzioni più influenti dell’industria della moda. In particolare White, che all’edizione di giugno 2024 offrirà uno spazio dedicato ai vincitori. Ma anche Fashion Hub Market di CNMI che darà visibilità ai premiati durante la fashion week di settembre. Infine il vincitore della categoria Fashion Film apparirà sulle piattaforme digitali del Fashion Film Festival.