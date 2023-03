Moschino, l'addio di Jeremy Scott dopo 10 anni

Moschino ha reso noto l’addio del direttore creativo Jeremy Scott con effetto immediato. Dopo 10 anni un annuncio a sorpresa per ragioni ancora sconosciute!

Moschino ha colto di sorpresa il mondo della moda. Il brand di Aeffe ha da poco diramato un comunicato che ha svelato con una nota ufficiale che Jeremy Scott lascia il suo ruolo con effetto immediato. A capo della maison dall’ottobre 2013 il designer americano ha scritto un capitolo fondamentale nella storia del marchio.

Grazie al suo super esuberante stile pop e incisivo senso dell’umorismo, sempre fedele ai codici della maison. «Sono davvero orgoglioso del lavoro che mi lascio alle spalle», ha dichiarato Jeremy Scott. «Vorrei ringraziare Massimo Ferretti per avermi concesso l’onore di guidare quest’iconica maison. Vorrei ringraziare anche tutti i miei fans che hanno celebrato me, le mie collezioni e la mia visione. Senza di voi nulla sarebbe stato possibile». Dunque ad oggi l’addio di Jeremy Scott è per ragioni ancora sconosciute.

Jeremy Scott X Moschino

Lo stilista era subentrato alla direttrice creativa Rossella Jardini, nella maison dal 1994, che aveva portato avanti l’eredità di Franco Moschino. Cogliendo l’ironia del fondatore, Scott è riuscito a rendere il marchio iconico anche per numerosi artisti e celebrity internazionali, come Katy Perry, Miley Cyrus e Gwen Stefani.

Senza dimenticare poi il momento televisivo più iconico del 2023, Chiara Francini alla co-conduzione di Sanremo 2023 in tre look Moschino custom-made. Tra le muse del designer c’è anche Angela Bassett, che ai recenti Oscar 2023 ha indossato uno splendido abito viola del marchio. Sempre innovativo, il super creativo ha generato ampio dibattito sul ruolo della moda negli annali dell’arte e dei social media. «Sono fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott», ha affermato Massimo Ferretti, presidente di Aeffe. «Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della maison. Ma anche per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino».