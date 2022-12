Kiton, la prima linea completa di quattro nuovi profumi da uomo

La griffe sartoriale napoletana Kiton ha lanciato una linea di quattro profumi, i cui nomi richiamano la storia del brand e il legame con il territorio

Kiton ha lanciato ufficialmente una linea completa di quattro nuovi profumi da uomo. I loro nomi richiamano la storia del brand e il legame con il proprio territorio. In particolare 6 Ciro, Vesuvio, Riva Fiorita e Colonia Napoletana. Non un debutto assoluto nell’universo delle fragranze per il marchio, che in passato aveva già introdotto alcune proposte, ma ora è il primo lancio ufficiale di una linea completa.

I nuovi profumi Kiton sono già disponibili in tutte le boutique del brand e all’interno di selezionati multistore al costo di 260 euro. In dettaglio, la fragranza 6 Ciro è il tributo del brand al suo fondatore, Ciro Paone, attraverso un profumo sensuale ed elegante in cui l’oro rosso delle spezie e lo zafferano si intrecciano al gelsomino e al legno di abete in una sinergia di contrasti, come in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Fra le altre fragranze della maison, invece, Vesuvio è un omaggio all’iconico vulcano che sovrasta il golfo di Napoli. Una fragranza dal carattere deciso e potente in cui l’incenso si fonde a una nuvola di spezie: legno di cedro, ambra grigia, pepe, chiodi di garofano e cannella.

Riva fiorita poi, è una fragranza super energizzante che lega arancia, pompelmo, limone e bergamotto per creare un accordo fresco. Inoltre, esplodono accordi di lavanda, pepe, violetta, cardamomo e basilico che creano una perfetta fusione di eleganza con noce moscata e legni.

Infine, Colonia napoletana prende ispirazione dalle reminiscenze di tempi lievi, di infanzia e natura. Sulle note di menta piperita, precedute dalla freschezza di bergamotto di Calabria e limone di Sicilia spicca il pepe rosa. Un accordo perfettamente armonizzato, in cui la rosa bulgara emerge ed esalta le altre note olfattive. Il fondo, caratterizzato da sandalo e del patchouly, è legnoso e morbido.