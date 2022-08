Si è spento a 93 anni Piero Angela, giornalista, scrittore e ideatore di programmi di divulgazione scientifica, come Quark e Superquark. L’annuncio del figlio Alberto sui social: “Buon viaggio papà”.

Piero Angela, il più importante ed autorevole divulgatore scientifico italiano, ideatore e conduttore dello storico “Quark”, è morto oggi all’età di 93 anni.

Ad annunciarlo il figlio Alberto, che sui suoi profili social lo ha salutato con poche parole: “Buon viaggio papà”.

Piero Angela, un viaggio nella scienza lungo più di quarant’anni

93 anni compiuti lo scorso 22 dicembre, , giornalista, conduttore e saggista, ha sempre continuato a rivolgersi ai giovani, e a guardare al futuro. il noto e amatissimo divulgatore scientifico , giornalista, conduttore e saggista, ha sempre continuato a rivolgersi ai giovani, e a guardare al futuro.

Nel 1981 Piero Angela ha ideato “Quark”, la celebre rubrica scientifica andata in onda per la prima volta il 18 marzo 1981 su RaiUno. Il titolo viene dalla fisica: le particelle subnucleari chiamate quarks, infatti, sarebbero i più piccoli mattoni della materia. Non a caso la filosofia del programma è andare in fondo alle cose, scoprendo dettagli nascosti e curiosi.