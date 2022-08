Abercrombie & Fitch riapre uno store a Milano

L’iconico marchio Abercrombie & Fitch ha inaugurato ieri, 12 agosto, il suo primo store italiano a Il Centro di Arese a Milano a tema viaggio per la Gen Z!

Abercrombie & Fitch, uno dei marchi più iconici della moda statunitense, è tornato in Italia. Lo ha fatto ieri, venerdì 12 agosto, aprendo le porte di un nuovo punto vendita all’interno del Il Centro di Arese, galleria commerciale alle porte di Milano tra le più frequentate d’Italia. Il brand aveva chiuso il suo maxi flagship store milanese nel 2019.

Un locale, quello in corso Matteotti, caratterizzato da un’atmosfera davvero particolare. Non solo per i commessi nudi o i buttafuori da discoteca, ma anche le scenografie e gli arredi erano parte del suo fascino. Il negozio con il logo dell’alce era stato inaugurato nel 2009 e nei primi anni era stato letteralmente preso da assalto da adolescenti ansiosi di scattare foto con i commessi-modelli. Ma dopo il successo il marchio è entrato in crisi. Ora uno dei marchi cult più amati al mondo ha riaperto proprio a Milano.

Abercrombie & Fitch: The Getaway

Abercrombie & Fitch si trova al piano terra del Mall di Arese. Si tratta del primo store in Europa che presenta il nuovo concetto di negozio del marchio “The Getaway”, la destinazione perfetta per lo shopping durante i lunghi weekend.

“Siamo entusiasti di rientrare nel mercato italiano con una nuova esperienza di shopping omnichannel che sarà all’avanguardia per il marchio”, ha dichiarato Kristin Scott, presidente globale di Abercrombie & Fitch Co. In pratica un abbigliamento comodo e di qualità con una gamma di prodotti da donna e da uomo con il nuovo #AbercrombieToday. Con il ritorno in Italia , l’azienda statunitense ha confermato la sua strategia di espansione globale.

Quale? Negozi incentrati sui clienti e sulla soddisfazione delle loro esigenze. Il punto focale è la scrivania in stile check-in con accenti in legno, moderni apparecchi di illuminazione in stile sputnik e toni neutri. Queste caratteristiche si uniscono per creare un ambiente tipico della hall di un hotel. Non manca poi uno studio dedicato con le offerte di denim di Abercrombie, nonché camerini con illuminazione personalizzabile per un’esperienza di prova a misura di cliente. Il nuovo concept offre un’ esperienza omnichannel immersiva progettata per raggiungere i clienti della Gen Z.