Make-up e cosmesi bio, dove trovare le migliori marche online

Da qualche anno a questa parte, la bellezza etica, green e sostenibile si è misurata con una domanda sempre più crescente. Nello specifico, la richiesta è aumentata del 17% in due anni e il numero di saloni che abbracciano la filosofia bio è cresciuto del +19%.

Il vocabolario beauty si amplia, abbracciando la bellezza che diventa sempre più green, etica e attenta all’ambiente. Sono sempre di più i saloni che offrono trattamenti naturali, a fronte di una domanda crescente di trattamenti biologici, cruelty free e in alcuni casi addirittura vegani.

Merito dei millennial, sempre più attenti a una bellezza sostenibile verso l’ambiente. E, conseguentemente, i brand mondiali si adattano attuando una green revolution che coinvolge formule, pack e siti industriali con un minore impatto sull’ambiente.

Make-up e cosmesi bio, la nuova frontiera della bellezza etica e green

Inizia a farsi strada nei saloni l’agricosmesi, una vera e propria filiera del bio che fa bene all’ambiente e alla salute. I cosmetici vengono realizzati con ingredienti naturali, coltivati con agricoltura biodinamica e utilizzando energie rinnovabili, senza fertilizzanti e a km0. Non solo: i prodotti di agricosmesi sono plastic-free, senza overpackaging e zero waste. Una filosofia amica della natura, che viene abbracciata da quei saloni che scelgono una bellezza etica e che limitano l’impatto sull’ambiente. I professionisti che offrono trattamenti agricosmetici, lavorano sul benessere a 360° dei propri clienti, concentrandosi non solo sull’estetica ma anche sui loro stati d’animo e sull’equilibrio psico-fisico.

Trattamenti olistici e prodotti solidi

Sempre in tema di equilibrio tra bellezza e benessere, fra i trend emergenti in fatto di cosmesi naturale ci sono indubbiamente i trattamenti olistici. Questi ultimi, combinano i prodotti biologici o di derivazione naturale con l’esperienza sensoriale data dalle profumazioni o dall’utilizzo di pietre e sali, utilizzati per creare sinergia tra i benefici del trattamento e la carica energetica dei profumi e delle pietre. Un esempio lo offrono i massaggi con le pietre calde o la riflessologia plantare. Incredibilmente è la generazione dei millennials, iperconnessi e amanti delle esperienze virtuali, a ricercare questo tipo di trattamenti per rilassare corpo e mente (+8% di prenotazioni rispetto alle altre fasce d’età). Infine, cresce il consumo dei cosmetici solidi tra cui, in particolare, shampoo e oli da massaggio, per evitare sprechi e limitare l’utilizzo della plastica.

Tutto ciò si traduce in nuove esigenze e anche trend che coinvolgono le aziende in una maggiore attenzione del loro impatto ambientale.

Il Beauty Shop dal cuore green

Per chi fosse alla ricerca di uno shop green dove acquistare prodotti bio dei migliori brand, segnaliamo la Bio Boutique La Rosa Canina. È molto più di un semplice shop online: dal 2014 è un vero e proprio punto di riferimento per le amanti del mondo beauty.

In vendita oltre 8.000 prodotti bio e cruelty free. Tra i numerosi brand disponibili online, vale la pena menzionare:

Maternatura brand eco bio specializzato in linee capelli che garantisce lo stesso effetto seta del silicone, ma senza silicone!

che garantisce lo stesso effetto seta del silicone, ma senza silicone! Phitofilos cosmetici biocertificati, vegan e nickel tested.

Biofficina Toscana solo ingredienti a km zero . Tutti i prodotti dell’azienda sono inoltre dermatologicamente testati e adatti anche alla pelle sensibile.

. Tutti i prodotti dell’azienda sono inoltre dermatologicamente testati e adatti anche alla pelle sensibile. Domus Olea Toscana adatto ai vegetariani e ai soggetti allergici. I prodotti del marchio sono infatti nickel tested, biocertificati e non vengono testati sugli animali.

L’offerta riservata ai nostri lettori

Vale assolutamente la pena fare una visita a questo green beauty shop online, e approfittare delle tantissime offerte. Per di più, per le lettrici e i lettori di Wondernet Magazine, il negozio online Bio Boutique La Rosa Canina ha riservato uno speciale sconto del 15%.

Basta inserire il codice WONDERNETMAG15, valido su migliaia di cosmetici & make-up…approfittane subito!