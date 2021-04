Naomi Campbell volto dell'eco-capsule Pangaia

Pangaia svela, con Air Link, una nuova eco-capsule collection che parte dallo smog per produrre inchiostro, e sceglie come testimonial la top Naomi Campbell.

Naomi Campbell è il volto della campagna che celebra l’ultima innovazione di Pangaia. Il brand casual è esploso nel periodo del lockdown e alcuni vip come Pharell Williams e Jaden Smith lo hanno reso famoso. Ma Pangaia ha alla sua base un messaggio ambientale molto forte. Le felpe e i pantaloni della tuta in cotone biologico e riciclato del brand si sono distinti in termini di stile e sostenibilità.

Per la nuova stagione Primavera/Estate 2021, Pangaia annuncia l’ultima scoperta innovativa del suo team di creativi, ricercatori e scienziati. Sviluppato in collaborazione con Graviky Labs, il pigmento registrato Air Link impregna il cotone riciclato dei capi sportivi che reagiscono insieme nella formula inedita della nuova capsule Pangaia x Air Link. Air-Link in sostanza è una tecnologia per produrre inchiostro recuperando le particelle di gas di scarico inquinanti.

Naomi Campbell volto del continente africano

Da sempre ambassador di diversity, con un’attenzione particolare alla narrativa africana nella fashion industry, la magnetica Naomi Campbell è protagonista dei valori del collettivo globale open source. Dall’alto del rooftop più alto di Lagos, la super top model viene ritratta dall’obiettivo di Tailly, insieme a quello del fotografo Haastrup.

I capi, basici e sportivi, di Pangaia sono felpe, T-shirt e sweatpants in cotone riciclato realizzato con fibre naturali. In esclusiva, la proposta comprende una serie di accessori inediti come bucket hat, borse e ciabatte in jersey. Ideali per vivere ogni situazione, i capi della nuova capsule offrono la possibilità di compiere una scelta sostenibile senza rinunciare allo stile. Una visione consapevole della moda, dove scienza e design si incontrano in nome di un cambiamento positivo. La collezione è già disponibile sul sito ufficiale di Pangaia e, fino al 2 maggio, al Selfridges Cornershop di Londra.